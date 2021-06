xCloud soll aktuelle Spiele auf die Xbox One bringen

Michael Söldner

Ab 2022 will Microsoft neue Spiele für die Xbox Series X/S via xCloud auch auf die betagte Xbox One bringen.

Vergrößern xCloud soll Spiele wie "Starfield" oder Stalker 2" auch auf der Xbox One möglich machen. © xbox.com

Normalerweise wird eine Konsole obsolet, sobald das Nachfolgemodell in den Handel kommt. Microsoft will jedoch auch Besitzer einer Xbox One in den Genuss kommender Spiele für Xbox Series X/S kommen lassen. Entsprechend sollen auch Nutzer der betagten Microsoft-Konsole auf topaktuelle Titel wie „Starfield“ oder „Stalker 2“ nicht verzichten müssen, obwohl diese auf ihrer Hardware gar nicht mehr laufen. Möglich machen will Microsoft diesen Spagat mit der hauseigenen Plattform xCloud: Ab 2022 sollen die Exklusivtitel der Xbox Series X/S via Cloud Gaming auf die Xbox One wandern.

Das Streaming von Spielen über die Xbox Cloud ist schon auf zahlreichen Endgeräten möglich. Da wirkt es wie der nächste logische Schritt, auch die eigene Xbox One in das System einzubeziehen. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein Abo des Xbox Game Pass Ultimate. Auch die eigene Internetverbindung muss beim Streamen in hohen Auflösungen mitspielen. Für Entwickler besteht auch keine andere Möglichkeit, um ihre Neuerscheinungen auf die schon 2013 veröffentlichte Xbox One zu bringen. Hauptgrund dafür ist der geringe und langsame DDR3-Speicher der Xbox One. Auch die veralteten AMD-Jaguar-Kerne sind für neue Spiele kaum noch zu gebrauchen. Mit Game Streaming über die Xbox Cloud könnte Microsoft der alten Hardware dennoch noch eine lange Zukunft bescheren. Nutzer haben mit der betagten Xbox One auch gleich den passenden Controller zum Spielen parat. Auch dürfte die Software-Einbindung auf der eigenen Plattform recht nahtlos funktionieren. Wer also bislang die Anschaffung der neuen Xbox gescheut hat, kann wohl dennoch in Zukunft noch viele aktuelle Titel darauf spielen.

