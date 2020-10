xCloud: Doom läuft auf Samsung-Kühlschrank

Denise Bergert

Instagram-Nutzer Richard Mallard kann "Doom Eternal" auf dem Display seines Samsung-Kühlschranks spielen.

Vergrößern "Doom Eternal" läuft auf einem Samsung-Kühlschrank. © instagram.com/vapingwithtwisted420

Der Instagram-Nutzer Richard Mallard greift in dieser Woche die Tradition auf, "Doom"-Spiele auf ungewöhnlicher Hardware lauffähig zu machen. In Mallards Fall ist es ein smarter Kühlschrank von Hersteller Samsung mit großem Display. Der Instagram-Nutzer hat die Android-Version der Xbox Game Pass App per Sideloading auf seinen Kühlschrank geladen . Dort läuft die Software im Portrait-Modus auf dem Display der Küchen-Hardware. Spiele werden dabei jedoch in der korrekten Ansicht im Querformat angezeigt. Mallard kann damit per verbundenem Xbox-One-Gamepad den Actiontitel "Doom Eternal" in der Küche spielen und benötigt dafür weder Konsole noch ein zusätzliches TV-Gerät, denn die Game Pass App greift auf Microsofts Streaming-Dienst xCloud zurück.

Mallards erfolgreiches Experiment zeigt, dass xCloud auf einem Kühlschrank lauffähig ist, noch bevor der Service für Apples iPad oder iPhone verfügbar ist. Apple hat sich Streaming-Diensten wie Stadia oder xCloud bislang verwehrt. Kürzlich räumte der US-Konzern jedoch die Möglichkeit ein, Streaming-Dienste über separate Apps im App Store anzubieten.