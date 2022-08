waipu.tv: 190 Fernsehsender & 4K-Stick für nur 15,99 Euro im Monat

Christoph Hoffmann

Mit dem neuen 4K-Stick wird jeder Fernseher mit HDMI-Port zum modernen Smart-TV. Damit empfangen Sie Live-TV übers Internet, zapfen die Medientheken von ARD & ZDF an und holen sich Netflix, Disney+ und Amazon Video auf die Mattscheibe.

Vergrößern Mit dem waipu.tv 4K-Stick wird Ihr Fernseher zum Smart-TV. © waipu.tv

waipu.tv vereint klassische Free-TV-Sender, Pay-TV, das Beste aus dem Netz und mehr als 30.000 Filme und Serien auf Abruf. Für die perfekte Unterhaltung haben Sie mit dem waipu.tv 4K-Stick außerdem Zugriff auf viele weitere Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Amazon Prime und YouTube in 4K-Bildqualität. Und das für nur 15,99 Euro im Monat – das entspricht einem Effektivpreis für den waipu.tv 4K-Stick von nur drei Euro im Monat!

Jetzt waipu.tv Perfect Plus inklusive 4K-Stick für 15,99 Euro im Monat holen

Im Vergleich: Der Fire TV Stick 4K von Amazon kostet aktuell 59,99 Euro – und das ohne TV-Abo!

Beste Unterhaltung rund um die Uhr

Beim waipu.tv 4K Stick ist eine Fernbedienung inklusive. So steuern Sie bequem alle Funktionen und wechseln mit einem Tastendruck zwischen Live-TV, waiputhek, YouTube und Netflix. Da im Abo Perfect Plus vier gleichzeitige Streams möglich sind, ist waipu.tv ideal für die ganze Familie. Denn dank Apps für Smartphone, Tablets und viele Smart-TV schaut jeder dort Fernsehen, wo er will und wo es Internet gibt. Aktuell sind 190 Free- und Pay-TV-Sender empfangbar – fast alle in bester HD-Qualität.

Gut: Mit einem Klick nehmen Sie einzelne Sendungen beziehungsweise ganze Serien auf und speichern bis zu 100 Stunden Aufnahmen in ihrem persönlichen Archiv.

Sie wollen wissen, was die nächsten Tage läuft? waipu.tv zeigt das gesamte TV-Programm in der Vorschau mit detaillierten Infos. Ihre Favoriten schauen Sie direkt an, merken sie vor oder planen die Aufnahme.

Und wenn im Live-Fernsehen nichts Interessantes dabei ist? Dann stöbern Sie in der waiputhek. Hier gibt es jederzeit mehr als 30.000 Filme und Serien auf Abruf.

Jetzt waipu.tv Perfect Plus inklusive 4K-Stick für 15,99 Euro im Monat holen

Top-Tipp: Noch mehr Unterhaltung gibt es mit dem optionalen Netflix-Abo zum Vorteilspreis! Buchen Sie es einfach mit.

Über 200 Euro sparen: Samsung Freestyle-Beamer + 6 Monate Waipu.tv