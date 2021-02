René Resch

Bezüglich vermeintlicher Film-Deals gerieten Moderatoren der r/WallStreetBets-Gruppe in einen Streit, daraufhin wurden Mods aus der Gruppe geschmissen. Reddit selbst beendete eine weitere Eskalation.

Vergrößern r/WallStreetBets: Reddit stoppte Meuterei unter den Moderatoren © r/WallStreetBets

Die Reddit-Gruppe r/WallStreetBets hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erregen können. Gerade das Hochtreiben der Aktienkurse wie dem von Gamestop ging durch die komplette Medienlandschaft. Sogar Filme und TV-Shows sind schon geplant, wie wir berichteten.

Der Ruhm hat aber wohl auch seine Schattenseiten. So entbrannte unter den r/WallStreetBets-Moderatoren eine hitzige Diskussion über vermeintliche Film-Deals. Die Lager waren dabei derart gespalten, dass einige Mods, die einen Film-Deal in Betracht zogen, andere Mods aus der Gruppe warfen, die diesen infrage stellten. Daraufhin wurde in der Reddit-Gruppe ein Beitrag hoch-gevotet, der die Situation "einen Coup" nannte. Da Moderatoren, die die Community "kennen und lieben", rausgeschmissen wurden.

Letztendlich griff Reddit selbst ein und stoppte die Meuterei. Gegenüber "The Verge" bestätigte das Unternehmen, dass es einige r/WallStreetBets-Moderatoren entfernt hatte, die gegen Moderatorenrichtlinien verstoßen hatten. Wie viele Mods dabei genau entfernt wurden, beantwortete Reddit nicht. Aktuell gibt es rund 28 Mods der Gruppe. In den letzten Wochen gab es wohl ein "paar Dutzend".

Reddit selbst sagte, dass es aufgrund von drohender Instabilität die Situation beruhigen musste und entsprechende Maßnahmen ergriffen habe. Das Unternehmen wandte sich auch mit einer Nachricht an die Gruppe. Diese lautete: "Wir verstehen, dass viele mit unseren Entscheidungen heute verärgert sein werden, aber es war uns klar, dass ein Eingriff für die weitere Gesundheit der r/wallstreetbets-Community notwendig war".

Die entfernten Mods könnten nach einer gewissen Zeit wieder Teil des Teams werden, allerdings, nur wenn dass auch im Ermessen des restlichen Mod-Teams ist. So bleibt unklar, welche der entfernten Mods wieder in die Gruppe eingeladen werden.

