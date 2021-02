René Resch

Gerade erst passiert, schon gibt es zum Thema ein Buchvorschlag eines Bestsellerautors. Die Rechte hat sich die Filmschmiede MGM gesichert.

Vergrößern r/WallStreetBets: MGM will Story verfilmen © r/WallStreetBets

Die Wall Street hat sich von dem r/WallStreetBets-Debakel noch nicht recht erholt, da plant Hollywood schon einen Film dazu. Die Rechte von Ben Mezrichs Buchvorlage "The Antisocial Network" hat sich nun die Filmschmiede MGM gesichert. Das Buch soll das Wall-Street-GameStop-Drama chronologisch darstellen.

Buchvorschlag von bekanntem Bestsellerautor Ben Mezrichs

Wie Deadline berichtet, hat MGM nach einer Konkurrenzsituation die Buchvorlage "The Antisocial Network" von Bestsellerautor Ben Mezrich erworben, die eine der größten Nachrichtengeschichten des Jahres erzählen soll - eine zusammengewürfelte Gruppe von Amateur-Investoren, Gamern und Internet-Trollen, die die Wall Street in die Knie gezwungen haben. Die Geschichte ist dabei kaum eine Woche alt. Laut Insidern habe Mezrich und seine Vertreter für den Buchvorschlag letzte Woche geworben, am Freitagabend hatte MGM sich fix die Rechte gesichert.

Mezrich hat mehr als 20 Bücher geschrieben, von denen weit über sechs Millionen Exemplare verkauft wurden. Zu seinen Büchern gehören "Bringing Down The House: The Inside Story of Six M.I.T. Students Sho Took Vegas For Millions", das sich dreiundsechzig Wochen auf der New York Times-Bestsellerliste hielt und mit dem Film "21" für die Leinwand adaptiert wurde.

"The Founding Of Facebook, a Tale Of Sex, Money, Genius and Betrayal" verbrachte achtzehn Wochen auf der New York Times-Bestsellerliste und stand in über einem Dutzend Ländern auf den Bestsellerlisten. Zudem teilt sich Mezrich mit Aaron Sorkin einen Script-Award für das beste adaptierte Drehbuch zur Verfilmung von "The Social Network".

Das Buch soll bereits im Februar an die Verlage zur Versteigerung gehen. Der Film soll von Aaron Ryder produziert werden. Die Winkelvoss-Brüder Cameron und Tyler werden Executive-Produzenten und Johnny Pariseau soll für MGM die Aufsicht führen.



