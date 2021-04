o2 nimmt alte Handys seiner Kunden in Zahlung

Denise Bergert

Mobilfunk-Anbieter o2 hat in dieser Woche einen neuen Handyankauf-Service für seine o2-Shops angekündigt.

Vergrößern o2 kauft alte Smartphones seiner Kunden. © o2

Der Mobilfunk-Anbieter o2 gibt sich umweltbewusst. Unter dem Motto "Let's keep the planet blue" will der Konzern seine Kunden künftig dazu bringen, ihre alten Smartphones bei o2 in Zahlung zu geben. Laut o2 spart jedes wiederverwendete Smartphone 70 Prozent Ressourcen und 58 Kilogramm CO2. o2 will es seinen Kunden aus diesem Grund leicht machen, ihre alten Smartphones und Tablet-PCs mit SIM-Karten-Slot zu verkaufen. Über den o2 Handyankauf können sie ihre alten Geräte einfach in einen o2 Shop bringen und deren Wert von einem Mitarbeiter schätzen lassen. Innerhalb von wenigen Minuten will o2 seinen Kunden dort vor Ort ein Angebot unterbreiten. Der Ankaufpreis soll 14 Tage verbindlich gültig bleiben. Kunden können innerhalb dieser Frist entscheiden, ob sie das Geld auf ihr Konto überweisen möchten, den Betrag in ein neues Gerät von o2 investieren oder das Angebot ausschlagen.

Nehmen sie das Kaufangebot an, wird das alte Smartphone an den Kooperationspartner Teqcycle weitergeleitet. Dieser garantiert eine DSGVO-konforme Löschung aller darauf gespeicherten Daten. Laut o2 ist der Preis für das gebrauchte Handy umso höher, desto besser sein Zustand ist. Akzeptiert werden unter anderem Geräte von Samsung, Huawei oder Apple. Ist das Smartphone oder Tablet funktionstüchtig, erfüllt es bereits die Grundvoraussetzung für ein Angebot. Schäden wie ein gebrochenes Display oder ein defekter Touchscreen mindern den Angebotspreis. Aufgrund der Corona-Beschränkungen sind in Deutschland aktuell nur wenige o2-Shops geöffnet. Der neue Service soll vor Ort gestartet werden, wenn die Inzidenzlage eine Öffnung der Filialen zulässt.