o2 TV buchen und 12 Monate Netflix kostenlos schauen

Christoph Hoffmann

Live-TV und Netflix für nur 9,99 Euro im Monat? Ja. Richtig gelesen. Bei o2 sparen Sie 155,88 Euro bei der Buchung von o2 TV L und erhalten das Standard-Abo bei Netflix für ein Jahr gratis.

Bei Netflix gibt es tausende Filme und exklusive Top-Serien rund um die Uhr. Sie bestimmen also, was und wann Sie auf dem Smart-TV, Notebook, Tablet und Smartphone ansehen. Mit o2-TV empfangen Sie über 100 Sender, davon 90 in HD-Qualität – zeitgleich auf bis zu vier Endgeräten. In den Online-Speicher von o2-TV passen Aufnahmen von insgesamt 100 Stunden Länge – Sie können also Ihre eigene Videothek aufbauen. Übrigens: Hinter o2-TV steckt waipu.tv – der seit Jahren erfolgreiche Anbieter von IP-TV übers Internet.

o2-TV für 9,99 Euro und Netflix gratis (mit Tarif)

Die geniale Kombination aus On-Demand-Streaming und Live-TV gibt es jetzt für o2-Kunden im Abo o2 TV L zum Top-Angebotspreis von 9,99 Euro statt regulär 22,98 Euro im Monat. Auch wenn Sie schon Netflix-Kunde sind, profitieren Sie von dem o2-Angebot und bezahlen für die nächsten 12 Monate nichts mehr für das Standard-Abo bei Netflix. Voraussetzung für das Angebot ist die Buchung eines Mobilfunk- oder Internettarifs von o2. Falls Sie schon Kunde bei o2 sind, können Sie das Angebot natürlich genauso wahrnehmen.



o2-TV plus Netflix für o2-Kunden

Wie das funktioniert? Ganz einfach: Nach der Buchung von o2 TV L für 12 Monate erhalten Sie per SMS beziehungsweise per E-Mail einen Gutschein in Höhe von 155,88 Euro (12 x 12,99 Euro). Bei Neuverträgen wird die Nachricht erst nach Vertragsaktivierung versendet. Lösen Sie anschließend den Gutschein bei Netflix ein, sind die Gebühren vom Standard-Abo bereits für das nächste Jahr komplett aufgeladen. Nutzer eines Premium-Abos bei Netflix (17,99 Euro im Monat) bezahlen dann rechnerisch nur die Differenz von fünf Euro monatlich.

Noch kein o2-Kunde? Jetzt o2-Kunde werden

Unsere Empfehlung: Apple iPhone 13 + AirPods im Tarif Free M & o2-TV mit Netflix

Sie brauchen ein neues iPhone? Dann sollten Sie unbedingt einen Blick auf das aktuelle o2-Angebot werfen: Für monatlich 62,98 Euro gibt es das Apple iPhone 13 (128 GB Speicher) mit dem Vertrag o2 Free M 20 GB. Das heißt: 20 GB Highspeed-Datenvolumen mit maximal 300 Mbit pro Sekunde im 4G LTE- beziehungsweise 5G-Netz inklusive Telefon- & SMS-Flat in alle deutschen Netze und EU-Roaming. Doch damit nicht genug: o2 legt zusätzlich die Apple AirPods Pro für absoluten Top-Sound mit drauf. Einmalig bezahlen Sie für das Paket nur 17,99 Euro, die Anschlusskosten entfallen. Als Neukunde bei o2 können Sie dann auch gleich 02 TV L buchen und Netflix 12 Monate kostenlos schauen.



Zum Angebot: o2-TV für 9,99 Euro monatlich und Netflix gratis (mit Tarif)