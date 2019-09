madebygoogle: Google zeigt am 15.10. neue Pixel-Smartphones und weitere Hardware

Hans-Christian Dirscherl

Der Termin für den nächsten Google-Hardware-Event steht fest: Am 15.10. stellt Google das neue Pixel-Smartphone und weitere Hardware vor.

Vergrößern Google zeigt am 15.10. neue Pixel-Smartphones und weitere Hardware © Google

Google hat für den 15. Oktober 2019 einen Hardware-Event „#madebygoogle“ in New York angekündigt, wie "The Verge" berichtet. Zeitgleich findet eine entsprechende Veranstaltung auch in Berlin statt. In der Bundeshauptstadt beginnt der Event um 16 Uhr. Damit bestätigen sich die bisherigen Gerüchte zum Veranstaltungstermin.

Google wird bei dieser Veranstaltung sicherlich das neue Smartphone Pixel 4/Pixel 4 XL und wohl auch das neue Notebook Pixelbook 2 vorstellen. Außerdem wird Google vermutlich auch neue smarte Lautsprecher mit Google Assistant vorstellen, die die bisherigen Geräte wie Google Nest Hub oder Google Home ergänzen. Das Pixel 4 könnte unter Umständen noch im Oktober in den Verkauf kommen.

Zum Pixel 4/4XL sind gerüchteweise bereits einige technische Details und auch einige Fotos durchgesickert. Unter anderem soll es eine besonders schnelle Gesichtserkennung (Face-Unlock-Funktion) zur Freischaltung des Smartphones besitzen und Gesten erkennen können. Das Pixel 4 XL soll außerdem ein 6,23-Zoll-Display mit einer Auflösung von 3040 × 1440 Pixeln besitzen und von einem Snapdragon 855 mit sechs Gigabyte RAM angetrieben werden.

Ein eigenes Tablet wie das Pixel Slate wird Google dagegen nicht vorstellen: Google produziert keine eigenen Tablets mehr.

