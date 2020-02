iRobot Saugroboter bei Amazon zu Schnäppchenpreisen

René Resch

Bei Amazon gibt es aktuell einige Bestseller der iRobot-Saugroboter im Angebot zu Schnäppchenpreisen.

Beim Versandriesen Amazon gibt es momentan einige Saug- und Wisch-Roboter der Marke iRobot zu tollen Angebotspreisen. Preislich hervorstechen dabei die Deals der Roomba-Saugroboter-Serie. Einige der Highlights haben wir hier für Sie zusammengestellt.



iRobot Roomba 696 im Tagesdeal

Bei den Angeboten zu iRobot-Roomba-Bestsellern gibt es auch Tagesdeals, wie den iRobot Roomba 696 Saugroboter zum Preis von aktuell 239,99 Euro (399 Euro UVP). Im PC-WELT-Preisvergleich bietet der nächstgünstigere Anbieter den Roomba 696 ab 294,90 Euro an - Sie sparen also aktuell fast 55 Euro (54,91 Euro).

Vergrößern iRobot Roomba 696 © Amazon

iRobot Roomba 696 Saugroboter

reinigt alle Hartböden und Teppiche, Dirt Detect Technologie, 3-Stufen-Reinigungssystem, WLAN-fähig und per App programmierbar und Zubehör, schwarz

für 239,99 statt 399 Euro UVP

Der iRobot Roomba 696 Saugroboter nutzt für die Navigation seine umfassende Ausstattung an Sensoren, durch diese kann er zudem Abgründe erkennen und fällt daher auch nicht die Treppen herunter. Höhere Ansammlungen an Schmutz kann der Saugroboter durch weitere akustische Sensoren ausmachen und reinigt diese Stellen gründlicher. Durch sein falches Design erreicht der Roboter auch Stellen die sonst nur schwierig zu reinigen sind. Gesteuert und programmiert wird der Roboter per App.



Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei dem Angebot um ein Tagesangebot. Wenn Sie sich für das vorgestellte Produkt interessieren, sollten Sie also relativ schnell zugreifen.

Weitere iRobot-Saugroboter im Angebot

Auf der Aktionsseite finden sich noch einige weitere Saugroboter zu Angebotspreisen. Darunter auch der iRobot Roomba 615 zum Preis von 179,99 Euro. Im Preisvergleich wird das Gerät sonst ab 237,90 Euro angeboten - Ersparnis: fast 60 Euro (57,91 Euro).

Vergrößern iRobot Roomba 615 © Amazon

iRobot Roomba 615 Saugroboter

mit 3-stufigem Reinigungssystem, Dirt Detect, Staubsauger Roboter selbstaufladend mit Ladestation, geeignet für Tierhaare, Teppiche und Hartböden, mit intelligentem Griff

für 179,99 statt 299 Euro UVP

Und auch der Volks-Saugroboter iRobot Roomba 960 gibt es aktuell zum reduzierten Preis von 349,99 Euro. Im Preisvergleich wird das Modell beim nächstgünstigere Anbieter zu einem Preis ab 379 Euro angeboten - Sie sparen mindesten knapp 30 Euro (29,01 Euro).

Vergrößern iRobot Roomba 960 © Amazon

iRobot Roomba 960 Volks-Saugroboter

mit starker Saugkraft, zwei Multibodenbürsten, Navigation für mehrere Räume, lädt sich auf und setzt Reinigung fort, Ideal für Tierhaare, App-Steuerung, Dirt Detect

für 349,99 statt 419,90 Euro UVP

