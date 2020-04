iPhone SE mit Top-Tarif + AirPods Pro gratis + Gewinnspiel

Dennis Steimels

In den "iPhone Xtreme Deals" von preisboerse24 finden Sie derzeit das brandneue iPhone SE inklusive starkem Vodafone-Tarif und gratis AirPods Pro! Zusätzlich können Sie noch die AirPods 2 gewinnen.

Im Rahmen der iPhone Xtreme Deals bekommen Sie bei preisboerse24 derzeit starke iPhone-Bundles zu Top-Preisen. Zum Beispiel das brandneue iPhone SE inklusive der Bluetooth-Kopfhörer AirPods Pro im Wert von rund 250 Euro (zum Preisvergleich ) und 15 GB LTE-Tarif von Vodafone, der effektiv gerade mal 7,65 Euro. Zusätzlich können Sie übrigens noch die AirPods 2 mit kabellosem Ladecase gewinnen, die laut Preisvergleich derzeit einen Wert von rund 175 Euro haben! Die Aktion ist zeitlich begrenzt und endet am 30. April 2020.

iPhone-Bundle bestellen und AirPods 2 gewinnen: so geht's

Wählen Sie auf der Aktionsseite iPhone Xtreme Deals eine iPhone-Angebot aus Geben Sie im Bestellprozess den Code XTREME in das Gutscheincode-Feld ein Bestellen. Sie landen automatisch im Lostopf und gewinnen mit etwas Glück 1 von 5 AirPods der 2. Generation mit kabellosem Ladecase

Die iPhone-Deals im Detail:

iPhone SE 64GB mit 15 GB LTE im Vodafone Netz + AirPods Pro gratis

Besonders spannend ist das Angebot zum neuen iPhone SE, das Apple erst letzte Woche vorgestellt hat. Bei preisboerse24 bekommen Sie das iPhone SE mit 64 GB Speicher inklusive der AirPods Pro und 15 GB LTE-Tarif für 36,99 Euro pro Monat. Einmalig kostet das Handy gerade mal 24,95 Euro. Und die Anschlussgebühr von 39,99 Euro können Sie sich via App erstatten lassen. In den zwei Jahren Vertragslaufzeit zahlen Sie 912,71 Euro. Ziehen Sie hiervon den Originalpreis per Einmalzahlung in Höhe von 479 Euro sowie die AirPods Pro mit einem Wert von 250 Euro ab, dann kostet der Tarif effektiv nur 7,65 Euro pro Monat!

Die Konditionen im Überblick:



Netz: Vodafone



Datenvolumen: 15 GB mit LTE 500 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



36,99 Euro Grundgebühr pro Monat

24,95 Euro einmalig für Gerät



24 Monate Laufzeit



Anschlussgebühr: 39,99 Euro (Erstattung via App)

3 Monate Spotify, Deezer und Bild Plus gratis

AirPods Pro im Wert von 250 Euro gratis

iPhone 11 64GB mit 15 GB LTE im Vodafone-Netz + Amazon Echo Dot gratis

Darüber hinaus gibt es auch das aktuelle Apple-Flaggschiff iPhone 11 mit 64 GB Speicher im Angebot. In diesem Fall schenkt Ihnen preisboerse24 den Amazon Echo Dot im Wert von derzeit rund 45 Euro . Der Tarifkonditionen Smart L Plus sind identisch, hier kostet das Gerät aber einmalig 99,95 Euro.

Während der Vertragslaufzeit von zwei Jahren zahlen Sie insgesamt 987,71 Euro. Ziehen Sie davon das iPhone 11 64GB ab, das im Preisvergleich aktuell rund 750 Euro kostet sowie den Amazon Echo Dot, dann zahlen Sie für den 15 GB LTE-Tarif im Vodafone-Netz effektiv gerechnet nur 8,03 Euro pro Monat .