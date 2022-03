"iPhone SE 3 ist eine Frechheit" – das sagen Nutzer

Dennis Steimels

Mit dem iPhone SE 3 hat Apple sein neues Einsteiger-Handy vorgestellt. Weil nahezu alles gleich bleibt, gibt es viele enttäuschte Kommentare unter unserem Vorstellungsvideo.

Neben dem Mac Studio, Studio Display und einem neuen iPad Air 5 hat Apple auf seinem ersten Event 2022 am 8. März auch das iPhone SE der 3. Generation vorgestellt . Die SE-Reihe ist bekanntlich der "günstige" Einstieg in die iPhone-Welt. Während zwar der neue A15 Bionic Chip aus dem iPhone 13 zum Einsatz kommt und das Handy jetzt auch 5G unterstützt, ist der Rest gleich geblieben. Heißt: Single-Cam mit 12 Megapixeln auf der Rückseite und altes iPhone-8-Design mit dicken Display-Rändern und Home-Button (mit Touch-ID, keine Face-ID). Entsprechend enttäuscht und verärgert sind die Nutzer über die Vorgehensweise von Apple, im Jahr 2022 ein solch altbackenes Gerät auf den Markt zu bringen, in dem 120 Hertz, Fullscreens und Mutli-Kamerasysteme bei 300-Euro-Handys Standard sind. Und dann macht Apple das Handy auch noch teurer: Einstiegspreis von 479 auf 519 Euro UVP angehoben.

Hier eine Auswahl der enttäuschten Kommentare:



" Ehrlich gesagt ist das SE 3 einfach ne volle Enttäuschung und beim Preis würde ich sogar so weit gehen, dass man von einer Frechheit sprechen müsste"

" Also wenn es schon beim SE 3 so wenig neue Sachen gibt, weiß ich doch schon, dass das iPhone 14 auch schlecht wird . Also kommt erst was Neues evtl. beim iPhone 15, das heißt noch ein Jahr länger warten "

"Kommt man sich nicht dumm vor, wenn man sich sowas in 2022 kauft? Mal ganz abgesehen vom Preis"

" Über 500 € für 64 GB – da zieht Apple mal wieder die Kunden wieder gut übern Tisch"

"Nein, nein, nein und nochmal nein. Dieses altbackene Design. Ohne Worte. Chance vertan! Bin richtig enttäuscht..."

"Kaufen nein. Zu teuer für die paar Features."

"Also ich finde es ein Witz. So eine in die Jahre gekommene Front für diesen Preis. Nein Danke."

"Wer dieses iPhone zu diesem Preis kauft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren"

"Das iPhone SE 3 ist eine Enttäuschung"

"Eine Frechheit, so ne alte Bauform! Nicht zu empfehlen!"

"OK und das iPhone SE 3 soll mich als Android-User dazu bewegen, ins Apple Ökosystem zu locken? Niemals, dafür ist die Smartphone-Hardware technisch bis auf den A15 veraltet und uninteressant, und leider um den Preis erst recht. Sorry, bin wie immer von der iPhone SE Reihe sehr enttäuscht."

Aber tatsächlich gab es auch den einen oder anderen positiven Kommentar :

" Ich finde so ein aktualisiertes Retro-Smartphone super"

"So soll es sein, das Aussehen soll auch noch in den nächsten 3 Jahre so bleiben.. weil es immer eine gewisse Zielgruppe gibt, die etwas älteren"