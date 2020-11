iPhone 12 mit starkem 5G-Tarif + 20W-Netzteil zum Hammerpreis

Dennis Steimels

Aktuell gibt es das brandneue iPhone 12 samt 5G-Tarif mit 20 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz und 20-Watt-Netzteil im Angebot! Hier erfahren Sie alle Infos zum Schnäppchen.

Vergrößern iPhone 12 mit 5G-Tarif und 20-Watt-Netzteil © Apple

Wer sich für das iPhone 12 entscheidet, der bekommt Apples erstes 5G-Smartphone. Um die entsprechende Leistung abrufen zu können, benötigen Sie einen passenden 5G-Tarif. Ein besonders gutes Bundle-Angebot bekommen Sie derzeit bei Logitel: Für das iPhone 12 mit 128 GB zahlen Sie einmalig nur 129 Euro und der 5G-Tarif mit satten 20 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz kostet effektiv unter 14 Euro monatlich! So berechnen sich die Effektivkosten . Außerdem erhalten Sie den originalen 20-Watt-Adapter von Apple mit dazu. Auch preisboerse24 bietet das iPhone 12 mit 128 GB zu ähnlichen Konditionen an - hier erhalten Sie Gutscheine im Wert von bis zu 100 Euro dazu .



Hier geht's zum Logitel-Angebot: iPhone 12 128B + 20 GB 5G-Tarif für effektiv unter 14 Euro



iPhone 12 mit 5G-Tarif: Das sind die Konditionen

Netz: Vodafone

Tarif: Smart XL Aktion



Datenvolumen: 20 GB mit bis zu 500 Mbit/s 5G (25 GB mit GigaKombi-Vorteil)



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

Grundgebühr: 44,99 Euro pro Monat

Einmalige Gerätekosten: 129 Euro + 4,99 Euro Versand



Anschlussgebühr 39,99 Euro (via MeinVodafone-App erstattbar)

Gratis: Apple 20W-Netzteil

Warum ist das Angebot so gut? Monatlich zahlen Sie für den Tarif samt Smartphone genau so viel wie für den Tarif ohne Smartphone. Die einzigen Mehrkosten sind die geringe Einmalzahlung in Höhe von 129 Euro für das iPhone 12. Übrigens: Wir empfehlen Ihnen die 128-GB-Version, da diese einmalig nur 30 Euro mehr kostet als die kleine 64-GB-Variante, die restlichen Kosten sind identisch. Mit dem Tarif surfen Sie im schnellen 5G-Netz (wo verfügbar) und profitieren von besonders hohen Geschwindigkeiten. Ein Datenvolumen von 20 GB reicht locker aus, um unterwegs auch hochauflösende Videos und Filme zu streamen. Wer Bestandskunde bei Vodafone-Festnetz ist, der bekommt dank GigaKombi-Vorteil sogar 25 GB Datenvolumen.





Auch preisboerse24 bietet das iPhone 12 mit 128 GB zu ähnlichen Konditionen an. Hier erhalten Sie mit dem Code TRAVEL noch einen Travelcheck-Reisegutschein im Wert von 100 Euro, mit dem Code FOTO bekommen Sie einen Studioline-Fotogutschein im Wert von 39 Euro und wenn Sie im Bestellprozess den Code CLEAN eingeben, gibt es ein Desinfektionskit mit 12 Display Reinigungstüchern

Hier geht's zum preisboerse24-Angebot: iPhone 12 128GB + 20 GB 5G-Tarif und Gutscheine



Hier geht's zum Logitel-Angebot: iPhone 12 128B + 20 GB 5G-Tarif für effektiv unter 14 Euro

Die Einzelrechnung: Effektiv unter 14 Euro

Über die Vertragslaufzeit von zwei Jahren gerechnet ergibt sich ein Gesamtpreis von 1213,75 Euro (inklusive Erstattung der Anschlussgebühr). Im Preisvergleich kostet das iPhone 12 mit 128 GB mindestens 859 Euro und das Netzteil ist bei Apple mit 24,35 Euro gelistet. Ziehen wir dies nun von den Gesamtkosten des Bundles ab, dann ergibt sich ein Preis von 330,40 Euro für den Handyvertrag im 5G-Vodafone-Netz mit 20 GB Datenvolumen. Die monatlichen Effektivkosten betragen dementsprechend 13,77 Euro!