iPhone 11 mit Vodafone-Tarif + Amazon Echo Dot + AirPods 2 Gewinnspiel

Dennis Steimels

In den "iPhone Xtreme Deals" von preisboerse24 finden Sie derzeit das iPhone 11 sowie iPhone SE inklusive Top-Tarif zu attraktiven Preis. Zusätzlich können Sie die AirPods 2 mit kabellosem Case gewinnen.

Vergrößern iPhone 11 + Top-Tarif + Gewinnspiel © pisitnamtasaeng/Shutterstock.com

Im Rahmen der iPhone Xtreme Deals bekommen Sie bei preisboerse24 derzeit starke iPhone-Bundles zu Top-Preisen.So bekommen Sie derzeit das aktuell iPhone 11 mit 15 GB LTE-Tarif von Vodafone, der effektiv nur 7,41 Euro pro Monat kostet! Zusätzlich gibt es den Amazon Echo Dot der 3. Generation geschenkt und Sie können die AirPods 2 mit kabellosem Ladecase gewinnen, die laut Preisvergleich derzeit einen Wert von rund 175 Euro haben! Die Aktion ist zeitlich begrenzt und endet am 30. April 2020.

iPhone-Bundle bestellen und AirPods 2 gewinnen: so geht's

Wählen Sie auf der Aktionsseite iPhone Xtreme Deals eine iPhone-Angebot aus Geben Sie im Bestellprozess den Code XTREME in das Gutscheincode-Feld ein Bestellen. Sie landen automatisch im Lostopf und gewinnen mit etwas Glück 1 von 5 AirPods der 2. Generation mit kabellosem Ladecase

Vergrößern iPhone-Bundle kaufen und 1 von 5 Airpods 2 gewinnen © preisboerse24

Die iPhone-Deals im Detail:

iPhone 11 64GB mit 15 GB LTE im Vodafone-Netz + Amazon Echo Dot geschenkt

Eines der Angebote ist das iPhone 11 mit 64 GB Speicher und dem Vodafone Tarif Smart L Plus mit 15 GB Datenvolumen und einer besonders hohen LTE-Geschwindigkeit von 500 Mbit/s. Der Tarif kostet monatlich 36,99 Euro, für das Gerät werden einmalig 99,99 Euro fällig. Die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro können Sie via App komplett erstatten lassen. Zusätzlich schenkt Ihnen preisboerse24 den Amazon Echo Dot der 3. Generation im Wert von rund 60 Euro .

Während der Vertragslaufzeit von zwei Jahren zahlen Sie insgesamt 987,75 Euro. Ziehen Sie davon das iPhone 11 64GB ab, das im Preisvergleich aktuell rund 750 Euro kostet sowie den Amazon Echo Dot, dann zahlen Sie für den 15 GB LTE-Tarif im Vodafone-Netz effektiv gerechnet nur 7,41 Euro pro Monat .



Die Konditionen im Überblick:



Netz: Vodafone



Datenvolumen: 15 GB mit LTE 500 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



36,99 Euro Grundgebühr pro Monat

99,99 Euro einmalig für Gerät



24 Monate Laufzeit



Anschlussgebühr: 39,99 Euro (Erstattung via App)

3 Monate Spotify, Deezer und Bild Plus gratis

Amazon Echo Dot 3. Gen. geschenkt (Wert: 60 Euro)

Weitere iPhone 11-Deals:

Das obige Angebot gibt es auch mit dem iPhone 11 mit 128 GB. Die Konditionen sind identisch, nur der Gerätepreis ist mit 199,99 Euro doppelt so hoch. In den zwei Jahren Vertragslaufzeit zahlen Sie 1078,75 Euro. Abzüglich dem iPhone 11 128 GB, das per Einmalkauf mindestens rund 820 Euro im Preisvergleich kostet, sowie dem Amazon Echo Dot, kostet der Vodafone-Tarif effektiv nur 8,66 Euro pro Monat .

Wer etwas mehr Datenvolumen benötigt, der kann das iPhone 11 64 GB auch mit einem 20 GB Tarif auswählen. Der Tarif kostet dann 41,99 Euro pro Monat, einmalig fällt eine Gerätepreis von 39,99 Euro an. Die restlichen Konditionen sind gleich. Allerdings gibt es kein Geschenk dazu. Die Gesamtkosten innerhalb von 24 Monaten betragen 1047,99 Euro. Effektiv gerechnet zahlen Sie pro Monat 12,41 Euro .

iPhone SE 256 GB mit 15 GB LTE im Vodafone-Netz

Besonders spannend ist auch das Angebot zum neuen iPhone SE, das Apple erst letzte Woche vorgestellt hat. Bei preisboerse24 bekommen Sie das günstigste iPhone mit höchster Speicherausstattung und 15 GB LTE-Tarif für 36,99 Euro pro Monat. Und einmalig kostet das Handy gerade mal 4,95 Euro. Auch können Sie die Anschlussgebühr von 39,99 Euro via App erstatten lassen. In den zwei Jahren Vertragslaufzeit zahlen Sie 892,71 Euro. Abzuüglich der Einmalkosten von 649 Euro für das iPhone SE kostet der Tarif effektiv 10,15 Euro pro Monat.

