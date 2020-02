iFixit zerlegt Samsung Galaxy Z Flip

Denise Bergert

Das neue Falt-Smartphone von Samsung erhält bei iFixit nur einen Reparierbarkeits-Score von 2 aus möglichen 10 Punkten.

Vergrößern Das Galaxy Z Flip ist schwierig zu reparieren. © Samsung

Nach der Neuauflage des Motorola Razr, das im iFixit-Teardown als das bislang am schwierigsten zu reparierende Smartphone abschnitt, haben sich die Reparatur-Experten in dieser Woche auch das neue faltbare Smartphone von Samsung vorgeknöpft. Im Teardown wurde das Gerät komplett auseinander gebaut und auf seine Verarbeitung und Reparierbarkeit hin untersucht – mit ähnlichen Ergebnissen wie das Motorola Razr.

Mit 2 aus 10 möglichen Reparatur-Punkten schneidet das Falt-Smartphone zwar geringfügig besser ab als das Konkurrenz-Produkt von Motorola, eine Reparatur ist laut iFixit jedoch auch beim Galaxy Z Flip unnötig kompliziert. Positiv merkt das Portal an, dass für sämtliche Schrauben am Z Flip nur ein einziger Phillips-Schraubendreher benötigt wird. Ein weiterer Pluspunkt ist die Tatsache, dass viele Komponenten im Z Flip modular aufgebaut sind und so theoretisch einfach ersetzt werden könnten. Zur Hürde werden jedoch die mit Klebstoff befestigten Displays und die schlecht verlegten Kabel, die beim Öffnen leicht abreißen können.

iFixit hat außerdem das Scharnier des Z Flip untersucht, dass nun laut Samsung besser vor eindringendem Staub geschützt sein soll. Bei einem Test, wurde das Z Flip in einem Beutel mit lilafarbenem Staub versenkt. Das Ergebnis: Der Staub konnte trotz Schutz ins Gerät eindringen und verursachte beim Aufklappen und Schließen Geräusche. Bei der Demontage kam im Scharnier sehr viel Test-Staub zum Vorschein. Obwohl das Z Flip laut Samsung nicht wasserdicht ist, fand iFixit eine spezielle Schutzschicht auf dem Motherboard, welche das Smartphone geringfügig vor Feuchtigkeit schützt. iFixit konnte außerdem bestätigen, dass für das Z-Flip-Display tatsächlich eine dünnen Glasschicht unter einer Plastik-Folie zum Einsatz kommt. Mehr Schutz vor Kratzern als beim Galaxy Fold bietet diese jedoch laut iFixit nicht.