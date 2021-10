iFixit nimmt Nintendos Switch OLED-Modell auseinander

Denise Bergert

iFixit hat im neuesten Teardown Nintendos neues Switch-Modell genauer unter die Lupe genommen.

Vergrößern iFixit hat Nintendos Switch OLED zerlegt. © iFixit

Die Reparatur-Plattform iFixit hat Nintendos neues Switch-Modell mit OLED-Bildschirm im Rahmen eines Teardowns komplett zerlegt und die Reparierbarkeit der Hardware eingestuft. Neben den augenscheinlichen Verbesserungen in Form eines größeren Displays mit schmaleren Rändern, fallen bei der Demontage der Konsole auch einige Anpassungen im Inneren des Gehäuses ins Auge. So benötigen die Scharniere für den neuen, robusteren Standfuß nun mehr Platz, was zu einer neuen Positionierung für die WLAN- und Bluetooth-Antennen geführt hat. Zusätzliche Kabel machen eventuelle Reparaturen zwar schwieriger, die neue Position der Antennen sollte jedoch für eine sehr viel bessere Verbindungsqualität sorgen, als noch beim Vorgänger-Modell.

Weitere Anpassungen fallen beim Speichermodul auf. War dieses beim Vorgänger-Modell noch austauschbar, ist es bei der neuen Switch OLED nun auf dem Mainboard verlötet. Der SoC kommt außerdem mit einem kleineren Lüfter sowie einer schlankeren Heatpipe aus. Den Grund für diese Design-Änderung vermutet iFixit in den effizienteren SoCs die Nintendo seit zwei Jahren verbaut. Keine Anpassungen hat Nintendo hingegen beim verbauten Akku sowie den Joy-Cons vorgenommen. Aufgrund des verlöteten Speichermoduls sowie der neuen Positionierung der WLAN- und Bluetooth-Antennen sinkt der Reparierbarkeits-Score bei der neuen Switch OLED von acht auf sieben von zehn Punkten.

Die neuen Nintendo Switch OLED ist seit 8. Oktober 2021 in Deutschland erhältlich. Der Preis liegt bei 359,99 Euro. Die Konsole bietet einen OLED-Bildschirm im 7-Zoll-Format, einen robusteren Standfuß, verbesserte Lautsprecher und mit 64 Gigabyte doppelt so viel Speicher wie das erste Switch-Modell.