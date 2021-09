i9-12900K mehr Single-Thread-Leistung als Ryzen 9 5950X

Michael Söldner

Intels Flaggschiff der Alder Lake-Reihe soll in der Single-Thread-Leistung den AMD Ryzen 9 5950X deutlich überflügeln.

Vergrößern Intels kommendes Flaggschiff Core i9-12900K soll eine hohe Single-Thread-Performance bieten. © wikipedia.org

Mit Alder Lake bereitet sich Intel aktuell auf die Veröffentlichung seiner neuen Prozessor-Generation vor. Flaggschiff der neuen Serie ist der Core i9-12900K. PC-Enthusiasten warten entsprechend gespannt auf dessen Leistung, gerade im Vergleich zu AMDs Flaggschiff Ryzen 9 5950X. Aus geleakten Benchmarks lässt sich nun die Single-Thread-Performance der neuen Intel-CPU ableiten. Die Diagnose-Software GPU-Z bescheinigt dem Core i9-12900K demnach 825 Punkte, während der Ryzen 9 5950X nur auf 648 Punkte kommt. Der Vorgänger des Intel-Flaggschiffs, der Core i9-11900K, erreicht hingegen 682 Punkte. Damit liegt die Single-Thread-Performance des Core i9-12900K 20 Prozent über der des Vorgängers und satte 27 Prozent vor dem schnellsten AMD-Desktop-Chip Ryzen 9 5950X.

Da es sich beim Testlauf in GPU-Z um einen rein synthetischen Benchmark handelt, lässt sich nicht direkt auf die Leistung der CPU im Alltag schließen. Zudem ist zu bedenken, dass der Core i9-12900K über 16 Kerne und 24 Threads verfügt. Die Multi-Core-Leistung wurde im geleakten Benchmark jedoch verpixelt. Es ist davon auszugehen, dass der sich Core i9-12900K mit 16 Kernen und der AMD Ryzen 9 5950X mit seinen 16 Kernen in der Multi-Thread-Performance auf Augenhöhe bewegen. Zudem muss das genutzte Betriebssystem das heterogene Konzept aus Hochleistungs- und Stromspar-Kernen des Core i9-12900K auch unterstützen. Nur dann kann das neue Intel-Flaggschiff seine Leistung auch voll entfalten. Gerüchten zufolge soll Alder Lake am 4. November in den Handel kommen. Vorbestellungen sollen jedoch schon ab dem 27. Oktober möglich sein. Intel hat diese Termin allerdings noch nicht bestätigt.



