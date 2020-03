hide.me VPN nur 2,66 Euro/Monat im Jahresabo

Ina Reiter

So günstig wie das Angebot von hide.me ist derzeit kein anderes VPN-Jahresabo. Für ein Jahr plus 3 Monate zahlen Sie nur 39,99 Euro.

Bei Abschluss des Jahrespakets von hide.me VPN für all Ihre Geräte zahlen Sie derzeit nur 39,99 Euro und erhalten noch 3 Monate Laufzeit on top. Nach Ablauf der 15 Monate wird das Abonnement automatisch verlängert und kostet für jedes weitere Jahr immer noch 39,99 Euro - so lange bis Sie kündigen.

Der Spring-Sale von hide.me VPN gilt ab dem 19.03. für drei Tage. Durch die Kooperation von hide.me mit PC-Welt und Macwelt können wir Ihnen den Preis von 39,99 Euro exklusiv sogar bis zum 31.03.20 anbieten. Nur über die Links in diesem Artikel können Sie das vergünstigte Jahrespaket bestellen. Nach Kauf haben Sie 30 Tage lang Zeit, das Produkt zurückzugeben und erhalten den vollen Betrag zurück.

Download- und Streamingleistung

Wenn Sie über die Server von hide.me surfen, greifen Sie auf maximale Surf- und Streaming-Geschwindigkeiten zurück. Hide.me versichert, Serverleistungen niemals zu drosseln um etwa Kosten zu sparen, sondern dauerhaft schnelle Verbindungen bereit zu stellen. Wählen Sie einfach eines von 60 Ländern aus, über das Sie surfen möchten - die Software startet automatisch den schnellsten verfügbaren Server aus diesem Land.

Absolute Privatssphäre

Sie surfen völlig anonym. Es werden keinerlei privaten bzw. personenbezogenen Daten gespeichert und keine Protokolle angelegt. Dies soll schon allein durch die Bauweise der Software technisch unmöglich sein.

Auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen

Sie können den VPN mit jedem Gerät nutzen. hide.me stellt Apps für PCs, Macs, Smartphones, Tablets, für Apple TV, Fire TV und für jedes Betriebssystem bereit. Gleichzeitig können bis zu 10 Geräte mit nur einem Nutzeraccount verbunden werden.



