gamescom awards 2020: Das sind die Gewinner

Denise Bergert

Während der digitalen gamescom wurden auch in diesem Jahr wieder die gamescom awards vergeben.

Vergrößern Die gamescom wurde 2020 als digitales Event abgehalten. © gamescom / Koelnmesse

Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie wurden in diesem Jahr zahlreiche Messen in digitaler Form abgehalten - dazu zählt auch die gamescom 2020. Die Veranstalter hielten auch beim Digital-Event an den gamescom awards fest, die unter anderem die besten Spiele aus unterschiedlichen Kategorien sowie die beste Messe-Präsentation auszeichnen.

Für Diskussionen sorgte in diesem Jahr dabei die Kategorie "Most Wanted Hardware/Technology", in der Microsofts Xbox Series X gewann. Stein des Anstoßes bei zahlreichen wütenden Kommentaren in den sozialen Medien war die Tatsache, dass Sonys PlayStation 5 für diese Kategorie gar nicht nominiert war. Kritisch aufgenommen wurde auch der Award für die beste Simulation für Project Cars 3.

Alle Gewinner der gamescom awards 2020 finden sich in der folgenden Übersicht:

Best Action Adventure Game

Watch Dogs Legion

Best Action Game

Star Wars: Squadrons

Best Indie Game

Curious Expedition 2

Best Microsoft Xbox Game

Tell Me Why

Best Multiplayer Game

Operation: Tango

Best Nintendo Switch Game

Little Nightmares 2

Best Sony PlayStation Game

Cyberpunk 2077

Best Family Game

KeyWe

Best Ongoing Game

Borderlands 3

Best PC Game

Cyberpunk 2077

Best Racing Game

DiRT 5

Best Remaster

Mafia: Definitive Edition

Best Role Playing Game

Cyberpunk 2077

Best Simulation

Project Cars 3

Best Sports Game

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Best Strategy Game

Humankind

Most Original Game

Voidtrain

Most Wanted Hardware/Technology

Xbox Series X

Consumer Awards und gamescom global Awards

Best Announcement

Unknown 9: Awakening

Best Lineup

Bandai Namco Entertainment

Best of gamescom

Cyberpunk 2077

Best Presentation / Trailer

Little Nightmares 2

Best Show

World of Tanks Blitz gamescom Stream

Best Streamer

Erik "Gronkh" Range

gamescom "Most Wanted"

Cyberpunk 2077

HEART OF GAMING Award

Indie Arena Booth