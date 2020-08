gamescom award 2020: Diese Spiele sind nominiert

Michael Söldner

Diese Spiele kämpfen in diesem Jahr um die gamescom awards. Über die Gewinner stimmen teilweise die Fans ab.

Vergrößern Die gamescom findet in diesem Jahr rein digital statt, Awards für die besten Spiele soll es dennoch geben. © gamescom.de

Auch wenn die Kölner Spielemesse gamescom in diesem Jahr als physische Veranstaltung ausfällt, wollen die Macher an der Verleihung der gamescom awards 2020 festhalten. Im Vorfeld der Preisverleihung wurden nun die nominierten Spiele präsentiert. Eine Jury aus deutschen und internationalen Games-Journalistinnen und -Journalisten sowie bekannten YouTubern hat aus über 140 Einreichungen in 26 Kategorien die Favoriten gewählt, die um den Preis kämpfen. Die ersten Awards sollen schon am Donnerstag während der gamescom Opening Night Live vergeben werden.

Nun sind die Spieler gefragt: Ab Donnerstag und bis Samstag, 29. August, 15:00 Uhr (MESZ) können Gamer für ihre Favoriten in den Fan-Kategorien Best Show und Best Streamer abstimmen. Auch über den „Most Wanted“ Consumer Award entscheiden die Fans. Dazu kommen die Jury-Kategorien Best Announcement, Best Lineup, Best Presentation / Trailer und der HEART OF GAMING Award, die im Rahmen der gamescom am 30. August bekannt gegeben werden. Dort wird auch der Hauptpreis Best of gamescom vergeben. Eine Liste der nominierten Spiele findet sich auf gamescom.de. Die gamescom findet in diesem Jahr als digitale Messe statt. Dafür konnten laut Betreiber über 300 Partner gewonnen werden. Mit Shows und Live-Formaten wollen die Macher die Messe auch in diesem Jahr attraktiv gestalten.

Tokyo Game Show und Paris Games Week wegen Corona abgesagt