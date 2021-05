gamescom 2021: Wieder eine reine Online-Messe

Denise Bergert

Die gamescom 2021 wird nun doch nicht als Hybrid-Event, sondern wie schon im vergangenen Jahr als digitaler Event stattfinden.

Vergrößern Die gamescom findet auch in diesem Jahr nur als digitaler Event statt. © Koelnmesse

Die Spielemesse gamescom sollte in diesem Jahr ursprünglich als Hybrid-Event stattfinden. In Köln sollten physische Treffen und Messe-Rundgänge möglich sein, während die gamescom wie im vergangenen Jahr parallel dazu auch online stattfinden sollte. Diese Pläne hat der Veranstalter nun verworfen. Wie die Koelnmesse in dieser Woche mitteilt , wird die gamescom 2021 wieder ein reines Online-Event. Nach Gesprächen mit Ausstellern und Partnern habe man festgestellt, dass viele Unternehmen auch in diesem Jahr nicht an physischen Veranstaltungen teilnehmen könnten.

"Gemeinsam mit dem game-Verband haben wir alles gegeben, den Fans und der Branche eine hybride gamescom 2021 zu ermöglichen. Doch auch, wenn das hybride Konzept bei den Partnern sehr gut ankam, mussten wir doch erkennen, dass die gamescom auf Grund der benötigten Planungssicherheit für viele Unternehmen der Branche noch zu früh kommt," erklärt Oliver Friese, Geschäftsführer der Koelnmesse. "Deshalb setzen wir auch in diesem Jahr auf eine erneut rein digitale gamescom und werden mit dem ausreichenden Vorlauf der Gaming-Community Ende August 2021 ein noch stärkeres Online-Event bieten können," so Friese weiter. Die Gamescom wird am 25. August mit der Openen Night durch Geoff Keighley eröffnet. Die virtuelle Spielemesse läuft dann bis zum 27. August 2021.