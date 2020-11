Hans-Christian Dirscherl

Der ADAC kritisiert vor allem deutsche Hersteller wie Audi, BMW, Mercedes und Volkswagen: In deren Autos würde im Notfall beim Absetzen eines Notrufs über eCall unnötig Zeit verschwendet. In einem VW Bus dagegen geht der Notruf sofort an die nächstgelegene Rettungsleitstelle.

Vergrößern eCall-Notruf: Diese Hersteller verschwenden im Notfall Zeit © Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Der ADAC kritisiert Audi, BMW, Mercedes und Volkswagen (nicht aber Volkswagen Nutzfahrzeuge!) dafür, dass diese Automobilhersteller im Notfall den eCall nicht sofort an die nächstgelegene Rettungsleitstelle durchstellen, sondern den betroffenen Autofahrer zunächst mit ihrer eigenen Telefonzentrale verbinden.

Zum Hintergrund: In Autos mit Typgenehmigung nach dem 31. März 2018 muss der automatische Notruf eCall verbaut sein. Wird die entsprechende Taste im Auto gedrückt oder löst der eCall automatisiert aus – zum Beispiel, weil der Airbag gezündet hat – so verbindet sich das Auto mit der 112. Doch genau an dieser Stelle sieht der ADAC ein Problem. Viele Automobilhersteller, vor allem deutsche Produzenten, würden den Notruf nicht sofort an die 112 durchstellen, sondern stattdessen würden erst einmal deren eigene Telefonzentrale den Notruf entgegennehmen. Und dann gegebenenfalls mit der 112 weiterverbinden.

Vergrößern Über den eCall 112-Notruf wird direkt Hilfe angefordert. Sofern sich nicht Audi, BMW, Mercedes oder Volkswagen dazwischendrängeln. © ADAC

Der ADAC kritisiert, dass im Notfall wertvolle Zeit verloren gehe, wenn zuerst eine Telefonzentrale des Herstellers kontaktiert werde, die erst im Nachgang die Rettungsleitstelle informiere. Außerdem können es bei einer derartigen Vorgehensweise zu Übertragungsfehlern bei der Unfallposition kommen.

Demgegenüber werde beim eCall-Notruf direkt an die 112 automatisch ein Minimum-Datensatz an die nächstgelegene Rettungsleitstelle übermittelt mit der genauen Position des Unfallautos und seiner Fahrtrichtung (wichtig auf der Autobahn). So würden Verletzte sicher gefunden und schneller behandelt, wie der ADAC betont.

Notruf defekt: Lieferstopp für Golf, Leon, Octavia



Autobesitzer würden zudem nicht erkennen können, ob ihr Wagen eine neue Typgenehmigung habe und damit zwingend mit eCall 112 ausgestattet sein müsse. Sie würden sich dann oft unwissentlich auf die Hersteller-Notrufsysteme verlassen.

Die Abfrage des ADAC zeige, dass insbesondere bei den großen deutschen Marken wie Audi, BMW, Mercedes und Volkswagen die eigenen Notruf-Systeme voreingestellt sind. Will der Verbraucher das ändern und auf eCall 112 wechseln, sei meist ein Werkstattbesuch nötig. Auch würden die Hersteller-Notrufe nicht immer unbegrenzt angeboten und müssten nach einer bestimmten Laufzeit kostenpflichtig verlängert werden. Unterbleibe aber die Verlängerung, so bestehe die Gefahr, dass im Notfall kein Notruf abgesetzt werde.

Bemerkenswert: Alle Import-Marken, die dem ADAC geantwortet haben, verwenden nur den direkten 112 eCall und schalten keine eigenen Telefonzentralen dazwischen. Der ADAC befragte insgesamt mehr als 30 Hersteller.

ADAC Technikpräsident Karsten Schulze fordert: „Der eCall 112 sollte ab Werk voreingestellt sein. Wo dies nicht der Fall ist, müssen Verbraucher schnell und problemlos selbst wechseln können. eCall 112 ist ein zuverlässiges, europaweit vernetztes Notrufsystem, auf das der Verbraucher Anspruch hat.“

Die Funktionsfähigkeit des eCall ist übrigens nicht von der kommenden 3G-/UMTS-Abschaltung betroffen: Telekom schaltet 3G ab - Neue FAQ & Notruf im Auto! Test: Kann Ihr Handy 4G?

eCall: Auto-Besitzer sollen selbst den Dienstleister wählen können



Alle Auto-Tests der PC-WELT auf einen Blick

Auto-Test-Videos der PC-WELT: Audi, BMW, Daimler, Carplay, Tesla, Porsche, VW