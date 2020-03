dabei: Deutsche Telekom startet TV-Kanal gratis für alle

Hans-Christian Dirscherl

Die Deutsche Telekom hat einen neuen linearen TV-Kanal gestartet: #dabei. Unter anderem mit der deutsch-französischen Comedy-Serie Deutsch-les-Landes und mit Konzerten von Coldplay und Amy Winehouse. So sehen Sie das Programm gratis.

Vergrößern Ein sympathischer Zeitgenosse - der Herr ganz rechts © dabei-tv.de

Die Deutsche Telekom hat am 29. März 2020 einen eigenen linearen TV-Kanal gestartet: #dabei. Der neue Kanal steht allen Nutzern von Magenta-TV zur Verfügung. Außerdem empfangen Sie #dabei auch über die Magenta-TV-App und den Magenta-TV-Stick. Letzteren gibt es jetzt inklusive 3 Monate Magenta-TV & Disney+. Der neue Telekom-TV-Kanal kann aber auch von Nicht-Telekom-Kunden kostenlos geschaut werden: Im Browser über die Webseite dabei-tv.de .



Neuer Magenta-TV-Stick: Inklusive 3 Monate Magenta-TV & Disney+

Den Inhalt von #dabei beschreibt die Deutsche Telekom folgendermaßen: „Wichtige Tipps und Tricks sowie ansprechende Unterhaltung“. Das Programm soll aus vier Themenblöcken bestehen:

„Fit&Gesund“: Hier stehen Training, Ernährung, Yoga und Meditation im Mittelpunkt.



„Show“ und „Entertainment“: Hier werden Comedy, Filme, Serien und Sport gezeigt. Außerdem Konzerte von Coldplay, Amy Winehouse und Maroon5, in Kooperation mit Stingray Quello. Bereits heute läuft die deutsch-französische Comedy-Serie Deutsch-les-Landes (siehe das Bild zu dieser Meldung). Und für Kinder gibt es zum Beispiel Spongebob und Kungfu Panda.



„Talk&News mit Florian Ambrosius“: Gespräche mit Prominenten und „anderen interessanten Menschen“ (O-Ton Telekom).



„Kids@home“: Angeboten von Eltern für Eltern, Informationen zum Lernen im digitalen Zeitalter und Ideen für das gemeinsame Spielen.



„Geist&Seele“: Gottesdienste und klassische Musik.



Die Deutsche Telekom produziert die Inhalte von #dabei aber nicht selbst, sondern hat damit das Kölner Medienunternehmen Sporttotal.tv GmbH beauftragt. #dabei wird für vorerst zwei Monate angeboten.



Die Telekom sieht #dabei als „partnerschaftliche Hilfestellung und Ratgeber in der aktuellen Situation“ - also in der Coronakrise.



