Aldi: Android-10-Tablet mit Octa-Core, LTE und Keyboard-Dock

Michael Schmelzle

Aldi bietet ab dem 25. Februar ein 2-in-1-Tablet inklusive andockbarer Tastatur und LTE-Modul an. Der Preis ist heiß: 229 Euro.

Vergrößern Für 229 Euro: Medion Lifetab E10802 © Medion

Sowohl Aldi Nord als auch Aldi Süd verkaufen ab dem 25. Februar 2021 das flexibel einsetzbare 2-in-1-Tablet Medion Lifetab E10802 für schlanke 229 Euro inklusive 3 Jahren Garantie. Von der Funktionalität ist das Aldi-Tablet mit dem mehr als doppelt so teuren Surface Go vergleichbar. Anstatt Windows 10 und Intels Core-Prozessoren kommt beim E10802 allerdings Android 10 und der 2-GHz-Achtkerner Mediatek MT8768 zum Einsatz. Das Medion Lifetab E10802 lässt sich entweder als Tablet oder - dank beiliegendem Keyboard-Dock - auch als Laptop nutzen. Für diverse Aufstellmöglichkeiten des 10-Zoll-Displays sorgt die multifunktionelle Schutzhülle.

Vergrößern Tastatur und Schutzhülle sind beim Medion Livetab E10802 bereits im Lieferumfang enthalten. © Medion

Das Lifetab E10802 besitzt ein 10 Zoll großes IPS-Display mit der etwas ungewöhnlichen WUXGA-Auflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten im 8:5-Format. Der Arbeitsspeicher ist mit 3 Gigabyte ausreichend. Gleiches gilt für den internen Speicher mit 64 Gigabyte - der sich aber per MicroSD-Karte um bis zu 128 Gigabyte erweitern lässt. Für die drahtlose Kommunikation sorgt ein WLAN-ac-Modul mit Bluetooth-Funktion. Dank des eingebauten LTE-Cat4-Moduls surfen Sie auch unterwegs ohne WLAN, sofern Sie eine SIM-Karte eingelegt haben. Im Lieferumfang ist ein "Aldi Talk"-Starter-Set mit zehn Euro Startguthaben enthalten.

Vergrößern Medion Livetab E10802 im Surf- oder Netflix-Modus © Medion

Einschätzung: Für preisgünstige 229 Euro bekommen Sie ein flexibel einsetzbares Tablet mit genug Rechenleistung für typische Office- und Multimedia-Aufgaben. Eine Android-Alternative ist etwa das Huawei MediaPad M3 Lite 10 für rund 300 Euro, das allerdings bei der Ausstattung nicht mit dem Aldi-Tablet mithalten kann. Wer eine vergleichbare Funktionalität unter Windows 10 sucht, muss etwa für das Microsoft Surface Go (ab 420 Euro ohne Type Cover) deutlich tiefer in die Tasche greifen - bekommt dafür aber auch mehr Leistung, ein stylishes Design und eine hochwertige Verarbeitung. Wer nicht so viel ausgeben will, bekommt mit dem Medion Lifetab E10802 viel Tablet für kleines Geld.



Technische Ausstattung und Daten des Medion Lifetab E10802:



25,5 cm (10“) IPS-Display (1.920 x 1.200 Pixel)



LTE-Cat 4 Modul mit einer Übertragungsrate von bis zu 50/150 Mbit/s

Mediatek MT8768 Octa-Core Prozessor (bis zu 2,0 GHz)

Android 10

64 GB interner Speicher (erweiterbar via microSD-Slot um bis zu 128 GB)

3 GB Arbeitsspeicher

5 MP Frontkamera

Ca. 6.000 mAh Li-Ionen Akku

Wireless LAN ac-Standard-Technologie

Bluetooth-Funktion

GPS-Funktion, Lagesensor

Stereo-Lautsprecher und eingebautes Mikrofon



Anschlüsse: USB 2.0 Typ C, microSIM-Kartenslot, Pogo Pin, microSDXC-Speicherkartenleser, 3,5 mm-Klinkenanschluss



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht: 247 x 171 x 8,6 mm / 503 g

Lieferumfang: Tablet, Keyboard Dock, USB Typ C Kabel, Netzteil, Garantiekarte, Bedienungsanleitung, ALDI Talk Starter Set