Bei Aldi: High-End-Gaming-Notebook mit RTX 3080 und Ryzen 9 5900HX

Sebastian Schenzinger

Aldi bietet ab dem 27. Mai mit dem Medion Erazer Beast X2 ein absolutes High-End-Gaming-Notebook an. Bei der Detailbetrachtung offenbart das Gerät jedoch ein paar Unstimmigkeiten bei der Konfiguration.

Vergrößern Das Medion Erazer Beast X25 können Sie ab dem 27. Mai bei Aldi Nord und ALdi Süd für 2799 Euro erwerben. © Medion

Neben zwei gut ausgestatteten Desktop-PCs mit RTX 3070 und RTX 3080 gibt es bei Aldi Nord und Aldi Süd ab dem 27.05 mit dem Medion Erazer Beast X25 für 2.799 Euro noch ein Gaming-Notebook im Angebot. Der Name ist hier Programm, denn in Hinsicht auf die technischen Spezifikationen ist das Gerät wortwörtlich ein Biest. Die derzeit schnellste Mobil-GPU paart Medion mit der zweitschnellsten Mobil-CPU und packt noch eine mehr als üppige Speicherausstattung oben drauf. Dabei fällt der Laptop überraschend leicht aus, was jedoch auf Kosten der Batterielaufzeit gehen dürfte.

Medion Erazer Beast X25 Spezifikationen und Einschätzung

AMD Ryzen 9 5900HX mit 3,3 bis 4,6 GHz und 8 Kernen/16 Threads (45W+)

Nvidia GeForce RTX 3080 mit 16 GB GDDR6-Videospeicher (TGP: ?)

17,3"-IPS-Display mit 1920 x 1080 Bildpunkten und 240 Hz

2 TB PCIe-SSD

64 GB DDR4-RAM (bis zu 3200 MHz)

RGB-Backlit-Keyboard mit 16.7 Mio. Farben

Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.1

6-Zellen-Li-Polymer-Hochleistungsakku mit 91,2 Wh (3 Stunden Akkulaufzeit)

Windows 10 Home vorinstalliert

B x H x T: ca. 39,5 x 2,6 x 26,2 mm, ca. 2,3 kg

Bei der Ausstattung lässt das Medion Erazer Beast X25 keine Wünsche offen. Mit dem Octa-Core Ryzen 9 5900HX ist AMDs zweitschnellste Mobil-CPU auf Basis der Cezanne-Architektur verbaut. Die TDP lässt sich in einem Bereich von 35 bis 54 Watt konfigurieren. Zur Seite stehen der CPU satte 64 GB DDR4 Arbeitsspeicher. Das halten wir eher für übertrieben, da beim RAM nicht gerade die Devise viel hilft viel gilt. Gerade für Gamer wären 32 GB vollkommen ausreichend gewesen, so müssen Sie dafür einen wohl nicht ganz kleinen Aufpreis zahlen. Als Grafikkarte kommt das derzeitige Non-Plus-Ultra, die Nvidia GeForce RTX 3080 (Mobile) mit 16 GB GDDR6-Videospeicher zum Einsatz. Wir klären aktuell noch mit Medion ab, mit wie viel Watt der Hersteller die GPU betreibt und liefern die Information sobald möglich nach. Ob die 16 GB VRAM für die Full-HD Auflösung nötig sind oder ob die Variante mit nur 8 GB auch gereicht hätte, bleibt jedoch fraglich.

Für das 17,3 Zoll große Display ist die GPU so oder so eher übertrieben, auch wenn die Bildwiederholrate bei 240 Hz liegt. Leider beherrscht das Display jedoch kein Adaptive Sync, das bedeutet eine Synchronisierung der Bildwiederholrate an die ausgegeben Bilder der Grafikkarte ist nicht möglich. Ihre Daten finden auf der 2 TB großen PCIe SSD ihren Platz, das reicht auf jeden Fall für einige Spiele aus. Mit einem Gewicht von nur 2,3 kg fällt das Medion Erazer Beast X25 in Anbetracht der verbauten Hardware überraschend leicht aus. Das dürfte sich dann jedoch negativ auf die Akkulaufzeit auswirken. In den Spezifikationen sprach Aldi zunächst von nur 3 Stunden Akkulaufzeit bei der Wiedergabe eines Videos, ehe die Information wieder entfernt wurde. Falls das stimmt, ist das die Achillesferse des Gaming-Notebooks. Wir können uns auch vorstellen, dass das Gerät beim Zocken sehr laut wird, da in so einem kleinen Gehäuse nicht viel Platz für eine aufwendige Kühllösung bleibt.

Summa summarum sind uns das zu viele Kritikpunkte bei einem Notebook für stolze 2799 Euro. Die Konkurrenz verbaut im selben Preisbereich Displays mit Full-HD und 300 Hz inklusive Adaptive Sync respektive mit WQHD-Auflösung und 165 Hz. Die 64 GB RAM treiben nur den Preis des Geräts unnötig in die Höhe, da nur eine Bruchteil der Anwender von so viel Arbeitsspeicher profitiert. Absolutes No-Go ist dann aber die Akkulaufzeit - unter der Voraussetzung, dass die wieder offline genommene Angabe von nur 3 Stunden auch gestimmt hat. Selbst ein Gaming-Notebook, das bis obenhin mit High-End-Hardware vollgestopft ist, muss hier heutzutage auf die doppelte Laufzeit kommen.

Alternativen: Ein vergleichbar ausgestattetes Notebook zu finden, ist tatsächlich eher schwierig. Wenn wir uns an dem Ryzen 9 5900HX und der RTX 3080 orientieren, führt das zum Acer Nitro 5 . Das Display ist ebenfalls 17,3 Zoll groß, löst jedoch in QHD bei 165 Hz auf. Als Speicher stehen 32 GB RAM, sowie zwei 1 TB SSDs im RAID-0-Verbund zur Verfügung. Kleiner Wermutstropfen ist, dass die Leistung der RTX 3080 auf 85 Watt beschränkt ist. Dafür kommt das Gerät auf eine Akkulaufzeit von immerhin 8 Stunden und ist mit 2399 Euro ein gutes Stück günstiger. Wenn wir uns an dem Display sowie der RTX 3080 orientieren, führt das zum Gigabyte Aorus 17G für 2599 Euro - das ebenfalls mit Full-HD auflöst, jedoch auf 300 Hz kommt und eine Pantone-Validierung besitzt. Die GPU darf sich hier bis zu 105 Watt genehmigen. Als CPU kommt ein Intel Core i7-10870H mit 32 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz. Der Systemspeicher fällt mit 1 TB jedoch nur halb so groß aus. Die Batterielaufzeit liegt gemäß Hersteller bei 7 Stunden.