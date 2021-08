Aldi: Gaming-Laptops für 999 & 1999 Euro ab 6.9. im Angebot - lohnt der Kauf?

Michael Schmelzle

Aldi bietet ab dem 6. September 2021 gleich zwei Gaming-Laptops für 999 sowie 1999 Euro an. Wir sagen Ihnen, ob die Spiele-Notebooks ihr Geld wert sind.

Vergrößern Für 999 sowie 1999 Euro bei Aldi: Medion Erazer Crawler E25 (rechts) und Medion Erazer Beast X20. © Medion

Aldi bietet ab dem 6. September 2021 zwei Gaming-Laptops an: Den Medion Erazer Crawler E25 mit AMD Ryzen 5 5600H und Nvidia Geforce RTX 3050 Ti gibt's sowohl bei Aldi Süd als auch bei Aldi Nord für 999 Euro. Und der Medion Erazer Beast X20 mit der Kombi Intel Core i7-11800H und Nvidia Geforce RTX 3070 kostet sowohl bei Aldi Süd als auch bei Aldi Nord 1999 Euro.

Medion Erazer Crawler E25 für 999 Euro

Vergrößern Ab 6.9.: Medion Erazer Crawler E25 ist bei Aldi Nord und Süd für 999 Euro erhältlich © Medion

Beim Prozessor des Medion Erazer Crawler E25 handelt es sich um den Sechskerner AMD Ryzen 5 5600H, der bis zu 12 Aufgaben (Threads) gleichzeitig bearbeiten kann und mit Taktraten von 3,3 bis 4,2 GHz läuft. Die Grafikkarte Nvidia Geforce RTX 3050 Ti erreicht einen GPU-Takt von mindestens 1485 MHz im Boost und greift auf 4 GB GDDR6-Videospeicher zurück. Das Duo ermöglicht bei fast allen Spielen flüssiges Full-HD-Gaming mit hoher Detailstufe. Für Raytracing-Effekte reicht die Leistung hingegen meist nicht aus. Zur weiteren Hardware-Ausstattung gehören 16 GB Arbeitsspeicher mit 3200 MHz, eine 1 TB große PCIe-SSD, GBit-LAN, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1.

Das 15,6 Zoll große IPS-Display mit sehr schmalem Rahmen löst in Full-HD auf und arbeitet mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Integriert sind eine HD-Webcam und ein Mikrofon. Das Gehäuse beherbergt Stereo-Lautsprecher mit virtuellem Raumklang via Sound Blaster Cinema 6+. Die Tastatur lässt sich mit 15 verschiedenen Farbtönen beleuchten. Der vierzellige Li-Polymer-Akku liefert 41 Wh. Windows 10 Home ist vorinstalliert. Anschlüsse: 1 x USB 2.0 Typ A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ C, 1 x Mini DisplayPort 1.4, 1 x HDMI out, 1 x LAN, 1 x Mic-in, 1 x Audio Kombi (Mic-In, Audio-out).

Der Medion Erazer Crawler E25 ist ab dem 6. September 2021 online bei Aldi Süd als auch bei Aldi Nord für 999 Euro versandkostenfrei bestellbar.

Einschätzung: Für 999 Euro bekommen Sie mit dem Medion Erazer Crawler E25 ein gut ausgestattetes Notebook fürs Full-HD-Gaming zu einem fairen Preis - inklusive 3 Jahre Garantie. So bekommen Sie zwar das vergleichbare HP Victus 16-d0455ng (Core i5-11400H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3050 Ti, 144 Hz) bereits für 950 Euro - allerdings mit kleinerer SSD und ohne Windows 10.

Medion Erazer Beast X20 für 1999 Euro

Auf einen 17,3 Zoll großes IPS-Display mit WQHD-Auflösung und 165 Hertz Bildwiederholfrequenz setzt der Medion Erazer Beast X20. Für die Gaming-Power sorgt der Intel Core i7-11800H mit acht Kernen und 16 Threads sowie Taktraten zwischen 2,3 und 4,6 GHz. Die Grafikkarte Nvidia Geforce RTX 3070 erreicht einen Boost-Clock von 1620 MHz bei einer maximalen Graphics-Power von 140 Watt. Hinzu kommen 32 GB RAM mit 3200 MHz und eine 1 TB große SSD. Die Hardware erlaubt flüssiges WQHD-Gaming bei hohen Details inklusive aktiviertem Raytracing.



Zur weiteren Ausstattung gehören ein Micro-SD-Kartenleser, GBit-LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, eine IR-Webcam und ein Mikrofon. Das Gehäuse beherbergt Stereo-Lautsprecher mit virtuellen Raumklang via Sound Blaster Cinema 6+. Die Tastatur ist RGB-beleuchtet. Der sechszellige Li-Polymer-Akku liefert 91,2 Wh. Windows 10 Home ist vorinstalliert. Anschlüsse: 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ C mit Thunderbolt 4, 1 x HDMI 2.0, 1 x LAN, 1 x Mic-in, 1 x Audio-out.

Der Medion Erazer Beast X20 ist ab dem 6. September 2021 online bei Aldi Süd als auch bei Aldi Nord für 1999 Euro versandkostenfrei bestellbar.

Einschätzung: Das Medion Erazer Beast X20 ist fürs WQHD-Gaming optimal ausgestattet und hat mit 1999 Euro einen fairen Preis. Vergleichbare Modelle wie das HP Omen 17-ck0079ng für 2099 Euro oder das Schenker XMG NEO 17-M21 für 2479 Euro kosten mehr.



