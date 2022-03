Kaufwarnung: Überteuerte Aldi Gaming-Laptops ab 31. März

Michael Schmelzle

Abzocke bei Aldi: Ab 31. März 2022 könnten Sie zwei Gaming-Laptops für 1499 sowie 2699 Euro erwerben - wir raten jedoch dringend vor einem Kauf ab.

Vergrößern Für 1499 sowie 2699 Euro bei Aldi: Medion Erazer Deputy P25 (links) und Medion Erazer Beast X25. © Medion

Aldi bietet ab dem 31. März 2022 neben zwei Gaming-PCs für 1.299 und 1.999 Euro ( hier zu unserer Einschätzung ) auch zwei Gaming-Laptops an: Den Medion Erazer Deputy P25 mit AMD Ryzen 7 5800H und Nvidia Geforce RTX 3060 gibt's online bei Aldi Süd & Nord für 1499 Euro. Und der Medion Erazer Beast X25 mit der Kombi AMD Ryzen 9 5900HX und Nvidia Geforce RTX 3080 kostet online bei Aldi Süd & Nord 2699 Euro.

Medion Erazer Deputy P25 für 1499 Euro

Beim Prozessor des Medion Erazer Deputy P25 handelt es sich um den Achtkerner AMD Ryzen 7 5800H, der bis zu 16 Aufgaben (Threads) gleichzeitig bearbeiten kann und mit Taktraten von 3,2 bis 4,4 GHz läuft. Die Grafikkarte Nvidia Geforce RTX 3060 erreicht einen GPU-Takt von mindestens 1702 MHz im Boost und greift auf 6 GB GDDR6-Videospeicher zurück. Die maximale Graphics Power liegt bei 130 Watt - damit bietet die verbaute RTX 3060 etwa 10 Prozent mehr Leistung als GPUs aus der 100-Watt-Klasse. Das Duo ermöglicht bei allen Spielen flüssiges Full-HD-Gaming mit sehr hoher Detailstufe. Bei aktiviertem Raytracing müssen Sie allerdings bei leistungshungrigen Spielen den Detailgrad reduzieren. Zur weiteren Hardware-Ausstattung gehören 16 GB Arbeitsspeicher mit 3200 MHz, eine sehr große PCIe-SSD mit zwei Terabyte, GBit-LAN, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.0.

Die besten Laptop-Schnäppchen für Gamer



Das 15,6 Zoll große IPS-Display löst in Full-HD auf und arbeitet mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Integriert sind eine HD-Webcam und ein Mikrofon. Das Gehäuse beherbergt Stereo-Lautsprecher mit virtuellem Raumklang via Sound Blaster Cinema 6+. Die Tastatur lässt sich mit 15 verschiedenen Farbtönen beleuchten. Der vierzellige Li-Polymer-Akku liefert 49 Wh. Windows 11 Home ist vorinstalliert. An Anschlüssen hält der Aldi-Laptop 1 x USB 2.0 Typ A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ A, je 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ A und C, 1 x Mini DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x LAN, 1 x Mic-in, 1 x Audio Kombi (Mic-In, Audio-out) bereit.

Der Medion Erazer Deputy P25 ist ab dem 31. März 2022 online bei Aldi Süd & Nord inklusive 3 Jahre Garantie für 1499 Euro versandkostenfrei bestellbar.

Einschätzung: Für 1499 Euro bekommen Sie mit dem Medion Erazer Deputy P25 ein gut ausgestattetes Notebook fürs Full-HD-Gaming zu einem vergleichsweise hohen Preis. So kostet beispielsweise das vergleichbare Acer Nitro 5 AN515-45-R3QX nur 1199 Euro - allerdings mit kleinerer SSD (1 statt 2 TB) und einer langsameren 3060 (Boost: 1245 MHz bei 100 Watt).

Fazit: Das Medion Erazer Deputy P25 ist alles andere als ein Schnäppchen!

Medion Erazer Beast X25 für 2699 Euro

Auf einen 17,3 Zoll großes IPS-Display mit WQHD-Auflösung und 165 Hertz Bildwiederholfrequenz setzt der Medion Erazer Beast X25. Für die Gaming-Power sorgt der AMD Ryzen 9 5900HX mit acht Kernen und 16 Threads sowie Taktraten zwischen 3,3 und 4,6 GHz. Die Grafikkarte Nvidia Geforce RTX 3080 erreicht einen Boost-Takt von 1605 MHz bei einer maximalen Graphics-Power von 165 Watt - - damit bietet die verbaute RTX 3080 etwa 15 Prozent mehr Leistung als GPUs aus der 95-Watt-Klasse. Hinzu kommen 32 GB RAM mit 3200 MHz und eine 2 TB große SSD. Die Hardware erlaubt flüssiges WQHD-Gaming bei maximalen Details inklusive aktiviertem Raytracing.



Zur weiteren Ausstattung gehören ein Micro-SD-Kartenleser, GBit-LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, eine IR-Webcam und ein Mikrofon. Das Gehäuse beherbergt Stereo-Lautsprecher mit virtuellem Raumklang via Sound Blaster Cinema 6+. Die Tastatur ist RGB-beleuchtet. Der sechszellige Li-Polymer-Akku liefert 91,2 Wh. Windows 11 Home ist vorinstalliert. Anschlüsse: 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ C, 1 x HDMI 2.1, 1 x LAN, 1 x Mic-in, 1 x Audio-out.

Der Medion Erazer Beast X25 ist ab 31. März 2022 online bei online bei Aldi Süd & Nord für 2699 Euro inklusive 3 Jahren Garantie versandkostenfrei bestellbar.

Einschätzung: Das Medion Erazer Beast X25 ist fürs WQHD-Gaming optimal ausgestattet, hat aber mit 2699 Euro einen viel zu hohen Preis! Vergleichbare Modelle wie das Acer Nitro 5 AN515-45-R715 für 1887 Euro - allerdings mit kleinerer SSD (1 statt 2 TB) und einer langsameren 3080 (1425 Mhz Boost bei 95 Watt) - sind deutlich günstiger zu haben.

Fazit: Finger weg vom Medion Erazer Beast X25!



