Zweibeiniger Roboter kann fliegen und Skateboardfahren

Panagiotis Kolokythas

Der zweibeinige Roboter Leonardo hält sich nicht mit Treppensteigen auf. Er überwindet sie mit Propellern an den Armen.

Vergrößern Leonardo kann auch auf seinem Seil entlanglaufen © Aerospace Robotics and Control, Caltech

Wissenschaftler von Aerospace Robotics and Control an der Caltech (USA, Kalifornien) demonstrieren in einem Youtube-Video die Fähigkeiten des von ihnen entwickelten zweibeinigen Roboters namens Leonardo. Die Besonderheit an diesem Roboter: Er kann nicht nur gehen und laufen, sondern er hält sich auch nicht lange mit Treppensteigen oder Springen auf. In den Armen des Roboters befinden sich nämlich Propeller, die Leonardo immer dann einsetzt, wenn er vor einem Hindernis steht. Der Roboter kann die Propeller immer dann einsetzen, wenn sie ihm dabei helfen, die Balance zu halten.



Leonardo kann aber noch mehr. In dem Video wird auch gezeigt, wie der 75 Zentimeter große und 2,5 Kilogramm leichte Roboter auf einem Skateboard fährt und seine Slacklining-Künste vorführt. Der Roboter kann über ein über einen Abgrund gespanntes Seil laufen. Mit Leo, so der Spitzname, habe man eine "völlig neue Art der Fortbewegung, die zwischen Gehen und Fliegen liegt" entwickelt, berichten die Wissenschaftler.

Leonardo steht für "LEgs ONboARD drOne", auch bei der Kreation des Akronyms war man also sehr kreativ. Zu den Möglichkeiten von Leo wird erklärt: "Roboter mit einer multimodalen Fortbewegungsfähigkeit sind in der Lage, sich effizienter durch schwierige Umgebungen zu bewegen als herkömmliche Roboter, indem sie in geeigneter Weise zwischen den ihnen zur Verfügung stehenden Fortbewegungsmitteln wechseln."

Die leichten Beine von Leo sollen die Schubdüsen entlasten, indem sie den Großteil des Gewichts tragen. Da die Schubdüsen jedoch synchron mit den Beingelenken gesteuert werden, besitzt Leo ein überragendes Gleichgewicht. Durch die Kombination von Fliegen und Gehen wird auch die Akkulaufzeit gesteigert, denn Fliegen kostet mehr Energie als das Laufen.