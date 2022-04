Zwei neue Gratis-Spiele im Epic Games Store

Michael Söldner

Im Epic Games Store können derzeit zwei unterschiedliche Gratis-Spiele unverbindlich heruntergeladen werden.

Vergrößern Im Epic Games Store warten dieses Wochenende wieder zwei Gratis-Spiele. © epicgames.com

Das bevorstehende Wochenende lässt sich auch vor dem Gaming-Rechner verbringen, ohne dass hierfür Geld in die Hand genommen werden muss. Im Epic Games Store warten nämlich gleich mehrere Gratis-Spiele, die sich unverbindlich herunterladen und behalten lassen.

Walking-Simulator mit schicker Grafik

Den Anfang macht das ungewöhnliche Erkundungsspiel „The Vanishing of Ethan Carter“, in dem der Spieler einen mysteriösen Mordfall untersuchen muss und dabei einer tragischen Familiengeschichte auf die Schliche kommt. Spielerisch handelt es sich um einen interaktiven Walking-Simulator, der eher auf die Erzählungen setzt. Dafür bietet „The Vanishing of Ethan Carter“ gestochen scharfe Texturen, eine beeindruckende Weitsicht und eine tolle Darstellung der Natur. Möglich wurde dies durch damals neue Technik der Photogrammetrie. Dadurch sieht der Titel aus dem Jahr 2014 auch heute noch erstklassig aus.

Kurzes Ritterleben

Bei „Rogue Legacy“ handelt es sich hingegen um ein pixeliges Roguelike, in dem der Spieler in die Rüstung eines Ritters schlüpft, der ein verfluchtes Schloss von Monstern befreien muss. Mit jedem Ableben erhält der nachfolgende Charakter das eingesammelte Gold. Damit lässt sich ein Familiendomizil ausbauen, welches beim nächsten Durchgang bessere Chancen einräumt. Dies ist überlebenswichtig, denn überall warten gefährliche Fallen, tödliche Gegner und knifflige Endgegner. Der Schwierigkeitsgrad ist entsprechend hoch, oft überlebt man nur wenige Minuten. Doch mit jedem Durchgang steigert sich die Chance, ein Stück weiter zu kommen. Da die Welt prozedural erzeugt wird, ist kein Durchgang wie der vorangegangene.

Zwei gänzlich unterschiedliche Spiele

Beide Spiele könnten kaum unterschiedlicher sein. Während sich „The Vanishing of Ethan Carter“ fast von allein spielt, erfordert „Rogue Legacy“ dem Spieler alles ab.



„Rogue Legacy“ im Epic Games Store kostenlos herunterladen

„The Vanishing of Ethan Carter“ im Epic Games Store kostenlos herunterladen