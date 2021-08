Zwei neue Gratis-Spiele im Epic Games Store

Michael Söldner

Im Epic Games Store lassen sich aktuell zwei Spiele aus den Jahren 2017 und 2019 kostenlos herunterladen.

Vergrößern Im Epic Games Store warten aktuell zwei Gratis-Spiele. © epicgames.com

Mit regelmäßigen Gratis-Spielen wollen die Betreiber des Epic Games Store neue Kunden gewinnen und über kurz oder lang die Übermacht von Steam brechen. Aktuell lassen sich zwei Spiele komplett unverbindlich und in vollem Umfang herunterladen. Da wäre einmal das Spiel „Yooka-Laylee and the Impossible Laire“ von Playtronic Games aus dem Jahr 2017. Normalerweise werden für den knallbunten Titel 39,99 Euro fällig, bis zum 26. August kann das Basisspiel jedoch kostenlos heruntergeladen werden. Bei „Yooka-Laylee and the Impossible Laire“ handelt es sich um einen Mix aus Adventure mit offener Welt und Plattformer. Als Duo aus der grünen Echse Yooka und der Fledermaus Laylee muss der Spieler Hindernisse überwinden, Gegner besiegen und Objekte einsammeln. Wahlweise kann ein zweiter Spieler in die Rolle eines Unterstützers schlüpfen. Bei der Fachpresse kam der Titel zur Veröffentlichung auf einen Metascore von 73 Prozent (PC-Version).

Das zweite Gratis-Spiel namens „Void Bastards“ wurde 2019 veröffentlicht. Der sonst für 27,99 Euro angebotene Ego-Shooter ist bis zum 26. August kostenlos im Epic Games Store zu haben. Das für Einzelspieler gedachte Spiel versetzt Shooter-Fans auf ein Raumschiffwrack. Die Präsentation im Cell-Shading-Look ist Geschmackssache, dafür überzeugt der Titel mit strategischen Entscheidungen und viel Spielwitz. Die PC-Version erhielt von der Fachpresse eine Durchschnittswertung von 81 Prozent , ist also für Genrefans definitiv einen Blick wert. In der kommenden Woche wollen die Betreiber des Epic Games Store mit „Automachef“ ein Ressourcenmanagement-Spiel veröffentlichen, in dem der Spieler Küchen gestalten muss.

„Yooka-Laylee and the Impossible Laire“ kostenlos bei Epic herunterladen



„Void Bastards“ kostenlos bei Epic herunterladen