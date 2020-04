Zwei neue Gratis-Spiele im Epic Games Store

Michael Söldner

Ab heute stehen wieder zwei neue kostenlose Spiele im Epic Games Store zum Gratis-Download bereit.

Vergrößern Der Epic Games Store lockt wieder mit zwei Gratis-Games. © epicgames.com

Bis zum 7. Mai bieten die Betreiber des Epic Games Store wieder zwei PC-Spiele zum kostenlosen Download an. Dabei handelt es sich einmal um das Survival-Horrorspiel Amnesia: The Dark Descent . Darin schlüpft der Spieler in die Rolle des Protagonisten, der unter Gedächtnisverlust leidet. In der Ego-Perspektive muss der Spieler durch eine scheinbar verlassene Burg schleichen, ohne Waffen bleibt bei Gegnerkontakt meist nur die Flucht. Daraus ergibt sich eine sehr spannende Atmosphäre, die den Spieler in Angst und Schrecken versetzt.

Das zweite Spiel namens Crashlands ist ein Rollenspiel, in dem nicht wie gewohnt fertige Waffen aufgesammelt werden. Stattdessen steht das Finden von Ressourcen im Mittelpunkt. Daraus lassen sich nach der Freischaltung der entsprechenden Fähigkeiten Waffen und Rüstungen bauen. Wer sich für eines der beiden Spiele interessiert, kann bis zum 7. Mai 2020 völlig unverbindlich zuschlagen. Einmal zur Bibliothek hinzugefügt, bleibt das Spiel dauerhaft im eigenen Besitz, auch ohne vorherigen Download. Eines gibt es jedoch zu beachten: Wer sich die kostenlosen Spiele aus dem Epic Games Store sichern möchte, muss hierfür die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Bis heute Nachmittag 17:00 Uhr lässt sich zudem noch das Gratis-Spiel For the King kostenlos herunterladen.

