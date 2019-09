Zwei neue Gratis-Spiele im Epic Games Store

Michael Söldner

Mit The End is Nigh und ABZU stehen im Epic Games Store zwei neue Spiele zum kostenlosen Download bereit.

Vergrößern Der Epic Games Store hat aktuell zwei Gratis-Spiele im Angebot. © epicgames.com

Der Epic Games Store ist zwar deutlich kleiner als der Platzhirsch Steam von Valve, mit kostenlosen Spielen sollen Spieler aber immer wieder auf den Shop für Games aufmerksam gemacht werden. Aktuell werden die beiden PC-Spiele The End is Nigh und ABZU gratis angeboten. Normalerweise wären dafür 12 bzw. 16 Euro fällig. Das Hinzufügen zur eigenen Bibliothek ist völlig unverbindlich, nur ein kostenloses Konto für den Epic Games Store wird hierfür benötigt. Daher spricht nur wenig dagegen, sich die beiden Spiele zu sichern.

Bei The End is Nigh handelt es sich um einen Plattformer aus dem Jahr 2017, in dem der Tod vorprogrammiert ist. Die Welten des Spiels sind gnadenlos, entsprechend sollten hier nur frustresistente Spieler einen Versuch wagen. Im Gegenzug sind die Systemanforderungen sehr gering, ein Intel Core i3 sowie 2 GB RAM reichen bereits aus. Bei ABZU erwartet Spieler hingegen ein Unterwasser-Abenteuer des Art Directors von Journey und Flower. Entsprechend schön sieht die Unterwasserwelt aus. Das Entdecken von Kreaturen und das elegante Schwimmen stehen hier im Vordergrund. Die ansehnliche Grafik hilft beim Entspannen in den Tiefen des Ozeans. Zum Spielen wird ein Dual-Core-Prozessor mit 3 GHz sowie 4 GB RAM vorausgesetzt.

