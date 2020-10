Zwei neue Gratis-Games im Epic Games Store

Michael Söldner

Im Epic Games Store stehen mit „Amnesia: A Machine for Pigs“ und „Kingdom: New Lands“ zwei Gratis-Games bereit.

Vergrößern Im Epic Games Store warten am Wochenende zwei neue Gratis-Games. © epicgames.com

Einmal mehr steht ein verregnetes Wochenende an. Was läge da näher, als seine Zeit vor dem PC zu verbringen? Dafür müssen Spieler nicht einmal Geld ausgeben, denn im Epic Games Store stehen pünktlich zum Wochenende zwei Gratis-Games zur Verfügung, die sich ohne zusätzliche Kosten herunterladen lassen. Der Epic Games Store lockt einmal mit dem Horror-Spiel „Amnesia: A Machine for Pigs“. Der Nachfolger von „Amnesia: The Dark Descent“ erschien 2013 und kommt bei der Fachpresse auf eine Durchschnittswertung von 72 Prozent . Der Spieler steht seinen Widersachern meist wehrlos gegenüber. Dazu kommen komplexe Physik-Rätsel. Die Aktion gilt noch bis zum 22. Oktober. Wer das Spiel bis dahin zu seiner Bibliothek hinzufügt, kann es dauerhaft behalten.

Ebenfalls komplett kostenlos wird „Kingdom: New Lands“ im Epic Games Store angeboten. Dabei handelt es sich um ein Rätselspiel mit Mittelalter-Setting. In 2D-Optik muss sich der Spieler als Herrscher über ein Königreich beweisen. Auf dem Rücken eines Pferdes reist er dabei durch unterschiedliche Welten, kämpft gegen düstere Kreaturen oder genießt die abwechslungsreichen Gegenden. Trotz pixeliger Grafik bietet „Kingdom: New Lands“ eine einmalige Atmosphäre. Im Durchschnitt vergab die Fachpresse für die Xbox-One-Version satte 87 Prozent . Auch hier reicht ein Hinzufügen zur eigenen Bibliothek, um das Spiel dauerhaft behalten zu können.

Amnesia: A Machine for Pigs gratis herunterladen



Kingdom: New Lands gratis herunterladen