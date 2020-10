Zwei neue Gratis-Games im Epic Games Store

Michael Söldner

Im Epic Games Store lassen sich aktuell zwei komplett unterschiedliche PC-Spiele kostenlos herunterladen.

Vergrößern Im Epic Games Store warten zwei kostenlose Spiele. © epicgames.com

Der Epic Games Store will sich als Alternative zu Steam etablieren und lockt regelmäßig mit neuen Gratis-Spielen für den PC. Diese können nach dem Download beliebig lang behalten werden. In dieser Woche warten zwei gänzlich unterschiedliche Spiele auf alle Nutzer. Im Falle von „Abzu“ finden Spieler ein friedliches Adventure unter dem Meeresspiegel. Dabei stehen Treffen mit Walen und Delfinen auf dem Programm, die sich in ausladenden Korallenriffen und Untersee-Ruinen tummeln. Eine echte Gefahr für den Spieler gibt es nicht. Soundtrack und Grafikdesign stammen von den Machern der beiden ähnlich angelegten Spiele „Flower“ und „Journey“. Das Angebot gilt bis zum 15. Oktober, normalerweise werden für „Abzu“ knapp 16 Euro fällig.

Beim zweiten Gratis-Spiel im Epic Games Store handelt es sich um den Multiplayer-Shooter „Rising Storm 2: Vietnam“. Im 2017 erschienenen Spiel steht Teamarbeit auf dem Programm. Wer alleine gegen die Gegner vorgeht, hat meist schlechte Karten. Koordiniertes Vorgehen mit einem Squad führt eher zum Erfolg. Als Schauplatz dient der vietnamesische Dschungel, durch zahlreiche Updates wurden zudem neue Karten, Fraktionen oder Waffen hinzugefügt. „Rising Storm 2: Vietnam“ kann noch bis zum 15. Oktober kostenlos im Epic Games Store heruntergeladen werden. Danach werden wieder knapp 22 Euro für den Taktik-Shooter von Antimatter Games fällig.

