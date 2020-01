Zwei Spiele gratis pünktlich zum Wochenende

Panagiotis Kolokythas

Der Epic Games Store und der Humble Store verschenken aktuell wieder Spiele. Dieses Mal sind diese Titel gratis erhältlich.

Vergrößern Diese Spiele sind aktuell gratis erhältlich

Gamer erhalten einen Nachschub an kostenlosen Spielen - passend zum nahenden Wochenende: Im Epic Games Store ist das Spiel Sundered: Eldritch Edition für Windows und macOS kostenfrei erhältlich. Der Humble Store feiert den großen Winter-Sale mit einer Vielzahl von Spiele-Angeboten und stellt dafür das Spiel Headsnatchers vorübergehend zum Gratis-Download bereit.

Vergrößern Sundered richtet sich an erfahrene Gamer

Sundered ist ein Metroidvania-Spiel mit handgezeichneter Grafik, welches von den Machern von Jotun stammt. Das Spiel besitzt auch einen lokalen Koop-Modus und kann damit auch mit bis zu vier Spielern vor dem Bildschirm gespielt werden. Im Laufe des Abenteuers wird man mit einer Vielzahl von Monstern und großen Bossen konfrontiert. Die Eldtrich-Edition fügt dem Spiel das Magnat-des-Gongs-Update hinzu und viele neue Bereiche. Aus der Spielebeschreibung:

Sundered wurde als anspruchsvolles Abenteuer für erfahrene Spieler entwickelt, bei dem der Tod erst der Anfang ist. Wenn du stirbst, wirst du im Hub wiederbelebt, wo du auflevelst und deinen Akteur anpasst. Rüste dich auf und verbessere eine Vielzahl einzigartiger Vorteile, Statistiken und Spezialfähigkeiten.



Im Epic Games Store kostet das Sundered in der Eldtrich-Edition normalerweise 19,99 Euro und kann bis zum 16. Januar 2020 kostenlos der eigenen Epic-Games-Bibliothek hinzugefügt werden, wo es dann auch im Besitz des Nutzers bleibt. Das Spiel ist sowohl für Windows als auch macOS verfügbar.

Zum Gratis-Download: Sundered Eldritch Edition im Epic Games Store

Vergrößern Gratis im Humble Store: Headsnatcher © Humble Store

Headsnatchers kostet im Humble Store normalerweise 12,99 Euro und stammt von den Entwicklern von IguanaBee. Sie erhalten im Humble Store das Spiel für Windows gratis nach einer Anmeldung für den Newsletter. Nach der Anmeldung sendet Ihnen der Humble Store eine Mail mit dem Steam-Produktschlüssel, durch den Sie dann das Spiel dauerhaft Ihrer Steam-Bibliothek hinzufügen können. Headsnatchers kann im lokalen oder Online-Modus von bis zu vier Spielern gespielt werden. Ziel in dem Multiplayer-Spiel ist es, die Köpfe der Gegner abzustauben, um ein Match zu gewinnen. Für Abwechslung sorgen 25 Maps, die mit Fallen und vielen Extras bestückt sind. Hinzu kommt ein Single-Player-Modus, in dem trainiert werden kann. Hinweis: Das Angebot im Humble Store endet am 12. Januar 2020 um 19 Uhr deutscher Zeit.



Zum Gratis-Download: Headsnatchers im Humble Store