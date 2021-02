Zwei Plätze für einen Spacex-Raumflug werden verlost

Michael Söldner

Im Raumschiff von Spacex sind noch zwei Plätze frei. Diese sollen für den guten Zweck an dem Meistbietenden verlost werden.

Vergrößern Mit einem kommenden Flug von SpaceX sollen Spenden für krebskranke Kinder gesammelt werden. © nasa.gov

Mit Spacex hat vor einigen Jahren ein privates Raumfahrtunternehmen die Bildfläche betreten. Das von Elon Musk gegründete Unternehmen bietet auch gut betuchten Kunden Flüge in den Weltraum an. Von diesem Angebot will der US-Multimillionär Jared Isaacman noch in diesem Jahr Gebrauch machen. Die Mission „Inspiration 4“ soll vier Tage im Erdorbit – und damit in der Schwerelosigkeit – verbringen. Neben dem 37-Jährigen Isaacman selbst sollen auch noch drei weitere Personen am Raumflug teilnehmen. Zwei Plätze werden jedoch nicht einfach nur verkauft, sondern sollen als Spende in die Kassen des St. Jude Children's Research Hospital wandern, welches an neuen Methoden zur Behandlung krebskranker Kinder forscht. Eine Mitarbeitern des Krankenhauses besetzt den vierten Platz in der Crew Dragon-Kapsel.

Schon Ende Februar soll feststehen, wer noch an dem Flug teilnimmt. Dies ist nötig, da für das obligatorische Astronautentraining noch genügend Zeit bleiben muss. Preiswert ist ein Platz in der Raumkapsel allerdings nicht: Isaacman selbst spendete bereits 100 Millionen US-Dollar. Für die beiden übrigen Plätze sollen mindestens 200 Millionen US-Dollar gespendet werden. Wer eine höhere Summe beisteuert, erhält im Gegenzug mehr Teilnahmetickets und damit eine höhere Chance auf den Gewinn. Die Teilnahme an der Aktion ist allerdings auf US-Bürger beschränkt. „Inspiration 4“ geht so oder so in die Geschichte ein, schließlich handelt es sich dabei um den ersten vollständig privat finanzierten Raumflug. Danach ist aber bereits ein privater Flug von Tom Cruise zur ISS geplant, mit dem Aufnahmen für einen Spielfilm gemacht werden sollen.

KI findet 50 neue Planeten in alten NASA-Daten