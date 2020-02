Zwei PC-Spiele gratis im Epic Games Store

Panagiotis Kolokythas

Der Epic Games Store verschenkt derzeit zwei Spiele, die auf populären Brettspielen basieren: Carcassonne und Ticket to Ride.

Alle Mitglieder des Epic Games Store erhalten in dieser Woche gleich zwei neue Spiele, die sie gratis ihrer Spielebibliothek hinzufügen und dauerhaft behalten dürfen. Interessant ist auch der Ausblick auf die kommende Woche, denn da erwartet die Gamer eine kleine Rollenspiel-Perle. Aber der Reihe nach.

Zunächst einmal sind noch bis zum 13. Februar 2020, 17 Uhr die beiden Windows-Spiele Carcassonne und Ticket To Ride gratis erhältlich, was einem Geschenk im Wert von insgesamt 20 Euro entspricht, denn die Titel kosten einzeln normalerweise 9,99 Euro. Bei beiden Spielen handelt es sich um offizielle Adaptionen populärer Brettspiele. Ab dem 13. Februar, 17 Uhr werden dann das Rollenspiel Kingdom Come Deliverance und der Plattformer Aztez freigeschaltet.

Carcassonne ist ein Legespiel, in dem die teilnehmenden Spieler Landschaften erstellen, Gebiete erobern und damit Punkte erzielen. Auf den Legeplättchen können etwa eine Stadt, Straße oder Kloster abgebildet sein. Das Ziel ist es, durch geschicktes kombinieren der gelegten Plättchen die Gegenspieler zu besiegen. Im PC-Spiel mit schicker 3D-Grafik erlernt der Spieler die Regeln und kann dann gegen Computergegner oder menschliche Spieler antreten. Die Systemvoraussetzungen fallen moderat aus: Sie benötigen mindestens einen Windows-Rechner mit einer 3-Gigahertz-CPU, 2 Gigabyte Arbeitsspeicher, eine DirectX-10-Grafikkarte und zwei Gigabyte freien Festplattenspeicherplatz.

Ticket To Ride ist eine Adaption des Eisenbahnbrettspiels Days of Wonder. Die Regeln sind schnell erlernt, aber anschließend eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, das Spiel zu meistern. Aus der Spielebeschreibung: "Mach dich mit deinen Freunden oder deiner Familie auf, den Brettspielklassiker Ticket to Ride (wieder) zu entdecken. In diesem Eisenbahnabenteuer musst du am schnellsten Städte miteinander verbinden und deine Ziele erreichen."



Damit Sie Spaß mit dem Spiel haben können, benötigen Sie einen Windows-Rechner, in dem mindestens eine 1,6-Gigahertz-CPU und 2 Gigabyte Arbeitsspeicher stecken. Auf der Festplatte werden nur 140 Megabyte belegt.



