Zwei Lara-Croft-Spiele gratis bei Steam erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Bei Steam sind derzeit zwei Spiele aus der Tomb-Raider-Serie kostenlos erhältlich. Das Angebot endet schon bald.

Vergrößern Gratis bei Steam: Tomb Raider (2013) © Steam / Crystal Dynamix

Die Online-Spieleplattform Steam verschenkt derzeit zwei Spiele aus der erfolgreichen Lara-Croft-Serie, die man unbedingt auch gespielt haben sollte: Tomb Raider aus dem Jahre 2013 und Lara Croft and the Temple of Osiris aus dem Jahre 2014. Beide Spiele können noch bis 24. März, 8 Uhr kostenlos der eigenen Steam-Bibliothek hinzugefügt und dann dauerhaft gespielt werden.

Mit Tomb Raider spendierten die Entwickler von Crystal Dynamics im Jahre 2013 der Tomb-Raider-Reihe einen hervorragenden Neustart. Mit neuer Grafikengine, neuen Spielmechaniken und spannender Story erlebt der Spieler ein spannendes Lara-Croft-Abenteuer. Erzählt wird dabei die Geschichte, wie Lara Croft von einer jungen Frau zu einer knallharten Überlebenskünstlerin wird.

Aus der Spielbeschreibung: "Mithilfe ihres Instinkts und der Fähigkeit, ihre eigenen Grenzen immer wieder zu überwinden, muss Lara alles geben, um das dunkle Geheimnis einer vergessenen Insel zu enthüllen und deren erbarmungslosem Würgegriff zu entkommen. Ladet den Wendepunkt-Trailer herunter, um den Beginn von Laras epischem Abenteuer hautnah zu erleben."

Tomb Raider (2013) ist für Windows, macOS und Linux erhältlich. Die Download-Größe liegt bei 12 Gigabyte. Tomb Raider (2013) ist der erste Teil der Trilogie, die dann mit Rise of the Tomb Raider (2016) und Shadow of the Tomb Raider (2018) fortgesetzt wurde.



Zum Gratis-Download: Tomb Raider (2013) auf Steam



Lara Croft and the Temple of Osiris erschien im Dezember 2014 als Nachfolger von Lara Croft and the Guardian of Light. In diesem isometrischen Croft-Abenteuer können bis zu vier Spieler gemeinsam die Level erforschen und Puzzle lösen. Dieses Spiel ist nur für Windows erhältlich.

Aus der Spielbeschreibung: Lara Croft and the Temple of Osiris spielt tief in der Wüste Ägyptens. In ihrem neuen Abenteuer muss Lara sich mit dem rivalisierenden Schatzjäger Carter Bell und den eingekerkerten Göttern Horus und Isis zusammentun, um den bösartigen Gott Seth zu besiegen. Während Lara und ihre Begleiter gegen die Elemente der Natur kämpfen und sich durch uralte Gräber bewegen, werden sie gegen legendäre Gottheiten und mythische Kreaturen antreten. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel und Lara muss die Fragmente Osiris‘ wiedererlangen, um Seth von der Versklavung der Menschheit abzuhalten.



Zum Gratis-Download: Lara Croft and the Temple of Osiris