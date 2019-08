Zwei Indie-Spiele-Perlen gratis im Epic Games Store

Panagiotis Kolokythas

In dieser Woche gibt es gleich zwei Spiele gratis im Epic Games Store. Und bei beiden Titeln handelt es sich um Indie-Perlen.

Vergrößern Gratis im Epic Games Store: Celeste und Insider

Pünktlich zum Wochenende verschenkt der Epic Games Store gleich zwei Spiele: Celeste von Matt Makes Games und Inside von Playdead. Bei beiden Titeln handelt es sich um preisgekrönte Indie-Spiele, die gemeinsam einen Wert von knapp 32 Euro haben. Um das Geschenk vom Epic Games Store zu erhalten, benötigen Sie ein Konto beim Anbieter. Beide Spiele können Sie dann bis zum 5. September Ihrer Spielebibliothek hinzufügen und dauerhaft behalten.

Vergrößern Szene aus Celeste © Epic Games Store

Celeste erschien im Januar 2018 und ist sowohl für Windows als auch Mac gratis erhältlich. Ziel in dem Jump-and-Run-Spiel ist es, dem Charakter Madeline beim Besteigen des Berges Celeste zu helfen. Dabei erwarten den Spieler etwa 700 Szenen, die zum Erreichen des Ziels gemeistert werden müssen: Was einfach beginnt, wird dann im Laufe der Zeit immer schwieriger. Außerdem durchlebt man nebenbei eine schön erzählte Geschichte, in der es unter anderem um Selbstfindung geht. Und wer das Spiel einmal gemeistert hat, der schaltet dann auch noch besonders schwierige Herausforderungen frei.

Aus der Spielebeschreibung: Leichte, zugängliche Steuerung - einfach springen, durch die Luft sprinten, klettern – aber mit Schichten eindrucksvoller Tiefe, wo jeder Tod eine Lektion ist. Blitzschnelle Respawns lassen dich unentwegt weiterklettern, während du die Geheimnisse des Berges enthüllst und seinen vielen Gefahren trotzt.



Zum Gratis-Spiel: Celeste

Vergrößern Szene aus Inside © Epic Games Store

Die Story steht auch bei Inside für Windows-PCs im Mittelpunkt, welches von den Machern des Spiels Limbo stammt. In diesem Abenteuer begleiten Sie einen Jungen, der auf seiner Flucht in die Fängen eines geheimnisvollen Projekts gerät. Wer das Spiel durchspielt, darf sich auf eine coole Story mit einem denkwürdigen Finale freuen.

Zum Gratis-Spiel: Inside

Ausblick: Abzu und The End is Nigh bald gratis erhältlich

Der Epic Games Store gibt auch schon mal einen Ausblick auf die demnächst verfügbaren Gratis-Spiele. Ab dem 5. September werden dann eine Woche lang das Tauch-Abenteuer Abzu und der Platformer The End is Nigh verschenkt.