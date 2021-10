Zwei Horror-Games gratis im Epic Games Store

Michael Söldner

Im Epic Games Store lassen sich diese Woche gleich zwei Horror-Games ohne Kosten herunterladen.

Vergrößern Gleich zwei Horror-Spiele warten in dieser Woche gratis im Epic Games Store. © epicgames.com

Halloween steht vor der Tür und viele Spieler sehnen sich nach gruseliger Unterhaltung vor dem PC-Monitor. Der Epic Games Store kommt in dieser Woche diesem Wunsch gleich mit zwei Gruselspielen nach. Der erste Titel, „Among The Sleep“ in der Enhanced Edition, lässt sich noch bis zum Donnerstag um 17 Uhr kostenlos herunterladen. Am gleichen Tag steht zudem „DARQ: Complete Edition“ eine Woche lang gratis zum Download bereit.

Ängstliches Kleinkind

Bei „Among The Sleep“ handelt es sich um ein schon 2017 erschienenes Spiel von den Krillbite Studios. Im Horror-Abenteuer aus der Ego-Perspektive muss ein zweijähriges Kind gesteuert werden. Dieses wacht mitten in der Nacht auf und muss von schrägen Geräuschen getrieben nach seinen Eltern suchen. Passend zum tapsigen Protagonisten gibt es kein Kampfsystem. Stattdessen soll der Spieler das verletzliche Wesen des Kleinkindes hautnah erleben. Das Spiel lässt sich wahlweise mit einem Controller spielen und ist auch auf dem Mac lauffähig.

Wehrloser Junge

Das zweite Gratis-Game, „DARQ: Complete Edition“, wurde erst im Mai 2021 veröffentlicht. Das Horror-Spiel erzählt die Geschichte von Lloyd, einem Jungen, der sich in einem Albtraum wiederfindet. In einer bedrohlichen Welt muss er sich seinen Ängsten stellen und herausfinden, was es mit dem Traum auf sich hat. Auch hier gibt es keine Möglichkeit, sich mit Gewalt seinen Gegnern zu entledigen. Stattdessen müssen Aufgaben sorgfältig geplant und unerkannt durchgeführt werden. Dabei lassen sich die Gesetzte der Physik teilweise aushebeln. Auf diese Weise kann Lloyd an der Decke laufen oder Räume drehen. Besonders der Grafikstil von „DARQ: Complete Edition“ weiß zu gefallen. Für den Sound war Bjørn Jacobsen zuständig, der schon an Titel wie „Cyberpunk 2077“ mitgearbeitet hat.

Die beiden Gratis-Games im Epic Games Store herunterladen