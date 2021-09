Zwei Gratis-Games ab Donnerstag im Epic Games Store

Michael Söldner

Im Epic Games Store sollen ab Donnerstag gleich zwei kostenlose Spiele für den PC zum Download angeboten werden.

Vergrößern Im Epic Games Store warten ab Donnerstag gleich zwei Gratis-Spiele für den PC. © epicgames.com

Mit zwei neuen Gratis-Spielen für den PC will der Epic Games Store neue Mitglieder gewinnen. Ab dem 16. September um 17:00 Uhr stehen bei Epic die beiden grundverschiedenen Spiele „Speed Brawl“ und „Tharsis“ zum kostenlosen Download bereit. Bei „Speed Brawl“ handelt es sich um ein 2D-Spiel, welches Kämpfe und Hüpfeinlagen gekonnt kombiniert. Mit Spezialangriffen können Spieler sich Vorteile verschaffen. Insgesamt stehen sechs einzigartige Kämpfer zur Verfügung, die sich in ihren Kampfstilen unterscheiden. Wahlweise können menschliche Spieler beitreten, auch ein kooperativer Online-Modus mit der gesamten Kampagne steht zur Verfügung. Das chaotische Treiben auf dem Bildschirm erinnert an Klassiker wie „Streets of Rage“ oder „Super Smash. Bros“ von Nintendo.

Das zweite Gratis-Spiel namens „Tharsis“ ist ein rundenbasiertes Strategiespiel im Weltraum. Der Spieler übernimmt das Kommando der ersten bemannten Mars-Mission. Bei der Ankunft steht jedoch ein Sturm aus Meteoriten der Besiedlung im Wege. Das bereits 2016 veröffentlichte Spiel kommt weltweit auf eine Durchschnittswertung von 61 Prozent. Wer sich für das Genre der rundenbasierten Strategiespiele interessiert, sollte dennoch einen Blick riskieren. Leider verfügt „Tharsis“ nicht über einen Mehrspieler-Modus. Die gebotene Unterhaltung richtet sich entsprechend an Einzelspieler, die fordernde Gefechte gegen KI-Gegner mögen.



