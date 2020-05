Zwei Bundesliga-Partien gratis im Live-Stream bei Amazon

Panagiotis Kolokythas

Amazon überträgt im Live-Stream zwei weitere Partien der Bundesliga gratis für alle Prime-Mitglieder: am 22. und 24. Mai.

Vergrößern Amazon Prime Video zeigt weitere Bundesliga-Spiele im Live-Stream gratis für Prime-Mitglieder

Amazon Prime Video überträgt an diesem Wochenende zwei weitere Bundesliga-Spiele per Live-Stream. Am vergangenen Montag (18.5.) gab es schon die Premiere: Zum ersten Mal war eine Partie der Fußball-Bundesliga in einem Live-Stream für alle Amazon-Prime-Mitglieder gratis in Deutschland und Österreich verfügbar. Dies sorgte dann auch gleich für einen Datenrekord beim Internetknoten-Betreiber DE-CIX, wie dieser zwei Tage später meldete.



An diesem Wochenende zeigt Amazon Prime Video seinen Mitgliedern nun die folgenden beiden Partien live:

Am 22. Mai, ab 20:30 Uhr: Hertha BSC Berlin gegen Union Berlin

Am 24. Mai, ab 13:30 Uhr: FC Schalke 04 gegen FC Augsburg

Auch diese beide Partien können sich die Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich ohne zusätzliche Kosten mit ihrer Prime-Mitgliedschaft anschauen. Das Berliner Hauptstadt-Derby moderieren am Freitagabend Benni Zander und Marko Rehmer. Die Sonntagspartie kommentieren Benni Zander und der Ex-FC-Augsburg-Trainer Markus Weinzierl. Wer noch kein Mitglied bei Amazon Prime ist, kann sich hier anmelden.

Direkt zum Live-Stream (22.5., ab 20:20 Uhr): Hertha BSC Berlin gegen Union Berlin



Der Live-Stream des Bundesliga-Spiele ist für alle Prime-Mitglieder auf allen Geräten ohne Zusatzkosten abrufbar, auf denen Prime Video verfügbar ist. Also unter anderem auf allen Smart-TVs (etwa von Samsung und LG), Fire TV, Apple TV, Magenta TV, Playstation 4 und Xbox One. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob sich die Prime-Mitgliedschaft noch im kostenlosen Testzeitraum befindet. Wer noch kein Amazon-Prime-Mitglied ist, kann den Dienst hier jetzt gratis 30 Tage lang testen