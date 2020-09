Hans-Christian Dirscherl

Cooler Adventskalender von Playmobil: „Back to the Future“ mit Marty McFly, Dr. Emmett Brown, Jennifer Parker und Biff Tannen sowie dem Diorama des Hill Valley Rathauses samt Turmuhr

Vergrößern Zurück in die Zukunft als Playmobil Adventskalender © Playmobil

Playmobil hat für Fans von „Zurück in die Zukunft“ und Marty McFly den passenden Adventskalender vorgestellt: "Back to the Future“. Passend zum 35jährigen Jubiläum der Sci-Fi-Kult-Trilogie.



Im Playmobil-Adventskalender „Back to the Future“ verstecken sich hinter 24 Türchen immer neue Details aus den berühmten Filmklassikern. Das Diorama des Rathauses von Hill Valley inklusive der berühmten Turmuhr liefert die Kulisse zum Nachstellen ikonischer Lieblingsszenen.



Als Figuren sind dabei die Zeitreisenden Marty McFly und Dr. Emmett „Doc“ Brown aus verschiedenen Jahrzehnten sowie Jennifer Parker, Martys Freundin, und Widersacher Biff Tannen. Außerdem liegen Gimmicks wie das drehbare Schild der Twin Pines bzw. Lone Pine Mall, Martys E-Gitarre, Strahlenschutzanzüge, Blitzableiter, Plutonium, Camcorder oder der Flyer zur Rettung der Turmuhr bei. Plus: Eine Postkarte mit Wackelbildeffekt zeigt Marty und seine Geschwister – oder eben auch nicht.

Playmobil Adventskalender Zurück in die Zukunft kaufen



Tipp: Der berühmte DeLorean liegt dem Adventskalender nicht bei. Diesen Sportwagen auf "Zurück in die Zukunft" können Sie aber separat kaufen: Playmobil Back to the Future 70317 DeLorean mit Lichteffekten.

