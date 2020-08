Panagiotis Kolokythas

Zum Jubiläum gibt es die komplette Trilogie von Zurück in die Zukunft erstmals in einem limitierten 4K-Steelbook.

Vergrößern Die Zurück in die Zukunft Trilogie in limitierter 4K-Fassung © Amazon / Universal Pictures Germany

Am 25. Oktober 1985 kam Zurück in die Zukunft (im Original: Back to the Future) in die Kinos und passend zum 35sten Jubiläum hat Universal Pictures Deutschland die Edition "Zurück in die Zukunft - Trilogie 4K UHD Limited Steelbook" angekündigt. Sie wird ab dem 22. Oktober 2020 verfügbar sein und kann ab sofort etwa url link https://www.amazon.de/dp/B08DSZ32R7/ hier bei Amazon (aktuell nicht mehr verfügbar, aber später vielleicht wieder), _blank url link https://www.saturn.de/de/product/_zur%C3%BCck-in-die-zukunft-trilogie-steelbook-science-fiction-4k-ultra-hd-blu-ray-2671056.html hier bei Saturn _blank und url link https://www.mediamarkt.de/de/product/_zur%C3%BCck-in-die-zukunft-trilogie-steelbook-science-fiction-4k-ultra-hd-blu-ray-2671056.html hier bei Media Markt _blank vorbestellt werden - für je um die 90 Euro.

Vergrößern Inhalt der limitierten Fassung von Zurück in die Zukunft in 4K © Amazon / Universal Pictures Deutschland

Zum ersten Mal sind alle drei Filme der Trilogie von Zurück in die Zukunft (von Robert Zemeckis, mit Michael J. Fox und Christopher Llyod) auf 4K-UHD-Blu-rays (remastered) erhältlich. Die Sammlung mit drei Steelbooks in einem Einschuber besteht aus insgesamt 7 Discs. Je zwei Discs pro Film inklusive Extras (normale Blu-Ray und 4K-UltraHD-Bluray inklusive HDR) und einer Bonus-Blu-Ray mit über 100 Minuten an neuen Extras.