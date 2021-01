Zuhause fit bleiben mit Gymondo: Jetzt 7 Tage gratis testen

Ina Reiter

In Zeiten von Ausgangssperre, Kontaktsperre und Homeoffice kann man mit Sport für den nötigen Ausgleich sorgen. Dafür gibt es diverse Sport-Apps, die Kurse oder Workouts von Cardio über Yoga bis Kraftsport anbieten.

Vergrößern Fitnessprogramm zuhause absolvieren - vor dem TV oder Tablet.

Mit Gymondo müssen Sie für das Fitnessprogramm nicht mal vor die Haustür gehen. Sie können die App auf dem Smartphone, iPad, Tablet oder dem TV aufrufen und in Ihrem Wohnzimmer direkt loslegen.

Derzeit hat Gymondo für alle Daheimbleibenden ein Super-Angebot: Der Dienst kann 7 Tage lang gratis getestet werden. Innerhalb der Testphase können Sie jederzeit kündigen. Falls Sie weitermachen möchten, zahlen Sie danach 5,24 Euro/Monat im Jahresabo. Das ist günstiger als ein Netflix-Abo und Sie haben sogar langfristig was davon ;-) Das Abo kann jederzeit gekündigt werden (bis 3 Tage vor Ende der Vertragslaufzeit).

Welche Kurse werden angeboten?

Rückenschmerzen vorbeugen

Auch im Homeoffice kann man schnell Rückenschmerzen bekommen, wenn man zu lange in derselben Haltung vor dem PC sitzt. Dagegen helfen Kurse wie " Rückenfit ", " Strong Beginner ", Yoga , " Mobility mit der Blackroll " oder " Strech and Relax ".



Muskelaufbau

Für diejenigen, die gezielt und in kurzer Zeit Muskeln aufbauen wollen, sind folgende Kurse empfehlenswert: " Perfect Shape " mit Team Harrison (8 Wochen), " Six Pack " (in 5 Wochen), " Body Boost " (6 Wochen), " Get Strong " (6 Wochen), " Cross & Shape " (12 Wochen) oder " Make The Change – by Daniel Aminati " (5 Wochen).

In der Hoffnung, dass es bald wieder möglich ist an den Strand zu gehen, kann man seinen Körper mit „ Beach Body “ in 7 Wochen fit kriegen. Je nach Kurs sind Schwierigkeitsstufen von leicht bis schwer angegeben.

Abnehmen

In Zeiten von Ausgangssperre und Quarantäne geht es vielen wohl nicht so sehr um Gewichtsreduzierung, sondern vielmehr darum nicht zuzunehmen, während man die meiste Zeit zu Hause sitzt. Hierfür gibt es bei Gymondo folgende Kurse im Programm: " Mach dich krass - by Daniel Aminati " (in 8 Wochen), " Fat Burner " (2 oder 6 Wochen), " Fight Club " (abnehmen in 5 Wochen), " Perfect Shape " mit Team Harrison (8 Wochen) oder "Pure Cardio" (7 Wochen).

Lesen Sie auch: Sport stärkt Immunsystem: Bewegung trotz Corona



