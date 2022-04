Zuck Bucks: Meta plant immer noch eigenes Geld

Denise Bergert

Nach der Aufgabe der Kryptowährung Diem, hat Meta seine Pläne für eigene Finanzprodukte noch immer nicht begraben.

Meta experimentiert mit unterschiedlichen Finanzprodukten. © Meta

Der Facebook-Mutterkonzern Meta forscht weiterhin an eigenen Finanzprodukten. Das berichtet die Financial Times in dieser Woche. Den Gerüchten zufolge experimentiert Meta aktuell mit einer virtuellen Währung, die intern „Zuck Bucks“ getauft wurde.

Zuck Bucks und NFTs

Bei den nach Facebook-Gründer Mark Zuckerberg benannten „Zuck Bucks“ soll es sich nicht um eine Kryptowährung, sondern um eine virtuelle Währung in Form von Token – ähnlich der Robux-Währung im beliebten Kinderspiel „Roblox“ - handeln. Auch mit NFTs experimentiert Meta laut der Financial Times. Mitte Mai soll laut einem Memo ein Pilotversuch mit NFTs auf Facebook starten. Wenig später soll es für ein Beta-Testpublikum möglich sein, eigene NFTs bei Facebook zu prägen und auf Basis von NFT-Besitz Facebook-Gruppen beizutreten. Im März kündigte Zuckerberg außerdem an, dass NFTs auch bei Instagram eingeführt werden sollen. NFT ( Non-Fungible Token ) bezeichnet einen digitalen Gegenstand, der weder ersetzbar noch kopierbar ist.

Soziale Token und Kredite

Laut den Mutmaßungen könnte Meta außerdem soziale Token bei Facebook einführen. Diese Punkte können Nutzer etwa sammeln, wenn sie sinnvolle oder beliebte Beiträge im sozialen Netzwerk verfasst haben. Traditionelle Finanzdienstleistungen wie etwa Kredite für kleine Unternehmen stehen laut der Financial Times ebenfalls im Fokus der Meta-Experimente.

Meta will nichts bestätigen

Seitens Meta gab es gegenüber dem IT-Magazin The Verge nur eine recht schwammige Stellungnahme. „Wir denken ständig über neue Produktinnovationen für Menschen, Unternehmen und Kreative nach. Als Unternehmen konzentrieren wir uns darauf, für das Metaverse zu bauen, und das schließt ein, wie Zahlungen und Finanzdienstleistungen aussehen könnten,“ erklärt Meta-Sprecherin Lauren Dickson.