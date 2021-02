Zotac kündigt Geforce RTX 3060 Serie mit drei Modellen an

Michael Söldner

Gleich drei unterschiedliche Modelle der Geforce RTX 3060 hat Hersteller Zotac ab Ende Februar im Angebot.

Vergrößern Die AMPD White Edition der RTX 3060 von Zotac ist ein Blickfang. © zotac.com

Mit der RTX 3060 hat Nvidia eine leistungsstarke Grafikkarte im Angebot, die dennoch kein zu großes Loch in die Haushaltskasse reißt. Hersteller Zotac will ab Ende Februar 2021 gleich drei unterschiedliche Versionen der RTX 3060 in den Handel bringen. Am auffälligsten ist wohl die „AMP White Edition“, die in Weiß mit weißer LED-Beleuchtung ausgeliefert wird. Sie ist ab Werk übertaktet und erfordert daher eine effiziente Kühlung. Auf der knapp 232 Millimeter langen Karte finden sich der IceStorm 2.0 Kühler sowie zwei Lüfter mit 90 und 100 Millimeter Durchmesser. Genaue Angaben zur Taktung macht Hersteller Zotac noch nicht. Fest steht jedoch, dass die „RTX 3090 AMP White Edition“ mit 12 GB GDDR6-RAM ausgestattet ist.

Dazu kommen die beiden Modelle „Twin Edge“ und „Twin Edge OC“. Diese Karten sind mit 224 Millimetern etwas kompakter und mit zwei 90-Millimeter-Lüftern versehen. Während die „RTX 3060 Twin Edge“ mit maximal 1.777 MHz taktet, kommt die „RTX 3060 Twin Edge OC“ auf 1.807 MHz. Beide Karten verfügen über 12 GB GDDR6-Speicher. Konkrete Angaben zum Preis der drei Karten macht Hersteller Zotac noch nicht. Die Karten sollen jedoch ab der zweiten Februarhälfte angeboten werden. Auch die drei Neuzugänge sind mit der Software Zotac Gaming Firestorm kompatibel, mit der sich die GPU überwachen oder die Lüfter anpassen lassen.

