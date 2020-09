René Resch

Zotac hat allein auf Amazon rund 20.000 der Geforce GTX 3080 Trinity verkauft und rechnet mit einer erheblichen Wartezeit.

Vergrößern Zotac: Hersteller spricht von wochenlanger Wartezeit für die Geforce RTX 3080 © Zotac

Der Launch der Nvidia Geforce RTX 3080 ist aktuell für Fans und Kunden mit Ärger verbunden. Die hohe Nachfrage kann durch Nvidia und Drittanbietern leider nicht nachgekommen werden. Kontingente der Karten waren innerhalb von Minuten überall ausverkauft, berichtete Videocardz.

So hat beispielsweise Zotac allein im deutschsprachigen Raum rund 20.000 Vorbestellungen für das Modell Zotac Geforce RTX 3080 Trinity über den Onlinehändler Amazon erhalten. Amazon hatte wohl mehr Bestellungen entgegengenommen als der Hersteller aktuell bedienen kann. Ob diese nun teilweise storniert werden, oder die Bestellungen nach und nach bedient werden, kann Zotac noch nicht sagen und gab bekannt, dass sich Besteller auf eine Wartezeit von rund einem Monat einstellen müssen. Der Tweet der bereits wieder entfernt wurde, lautete:

"Knapp 20.000 Vorbestellungen sind eingegangen und die können wir beim besten Willen nicht in kurzer Zeit bedienen, so sehr wie wir es auch wollten. Daher nochmals: Es tut uns unendlich leid, allerdings auch wir wissen nicht was hier schiefgelaufen ist".

Die starke Nachfrage macht sich dabei auch in den Preisen bemerkbar. So stieg der Preis für die günstigsten Karten, etwa die Asus-TUF-Modelle von 699 auf stolze 799 Euro an. Nvidia entschuldigte sich bei Fans und Kunden bereits für den missglückten Launch der Geforce RTX 3080. Mehr dazu lesen Sie hier:

