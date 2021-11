Denise Bergert

Die Video-Konferenz-App Zoom startet einen Testlauf für Werbeanzeigen. Diese werden Basic-Nutzern eingeblendet.

Vergrößern Zoom testet Werbung für Basic-Nutzer. © Zoom

Zoom will seine Video-Konferenz-Software auch weiterhin im Rahmen des Basic-Programms für Nutzer kostenlos zur Verfügung stellen. Um dieses Gratis-Modell zu finanzieren, startet das Unternehmen nun einen Testlauf mit Werbeanzeigen. „Wir freuen uns, ein Pilot-Werbeprogramm einzuführen, von dem wir erwarten, dass es uns in die Lage versetzt, Investitionen zu unterstützen und den kostenlosen Basic-Nutzern weiterhin Zugang zu unserer Plattform zu bieten“ , erklärt Chief Marketing Officer Janine Pelosi in einem Blog-Beitrag .

Die Werbeanzeigen erscheinen in der Browser-Seite am Ende eines Zoom-Meetings. Sie werden nur den Basic-Nutzern angezeigt, die dem Meeting eines anderen Basic-Mitglieds beigetreten sind. „Wir haben unsere Datenschutzbestimmungen aktualisiert, um diesem Werbeprogramm Rechnung zu tragen. Eines möchten wir klarstellen: Wie in unserer Datenschutzerklärung vermerkt, verwenden wir keine Meeting-, Webinar- oder Messaging-Inhalte (insbesondere Audio, Video, Dateien und Nachrichten) für Marketing-, Promotion- oder Werbezwecke Dritter“ , so Pelosi weiter.

Das Werbe-Pilotprogramm läuft laut Zoom aktuell in ausgewählten Ländern. In welchen, ist jedoch noch unklar. Das Unternehmen hat außerdem noch nicht bekannt gegeben, wann die Werbeanzeigen für alle Basic-Nutzer ausgeliefert werden.