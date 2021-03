Zombie-Apokalypse: US-Gesundheitsbehörde gibt Survival-Tipps

Hans-Christian Dirscherl

Eine US-Gesundheitsbehörde stellt einen Überlebensratgeber für die Zombie Apokalypse bereit. Kein Witz! Unter anderem mit einer Anleitung zum Zusammenstellen eines Überlebens-Kits, einem gruseligen Comic und einem langen Weblog. Sowie mit einem Riesenposter!

Vergrößern Zombie-Apokalypse: US-Gesundheitsbehörde gibt Überlebenstipps © Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Das "Centers for Disease Control and Prevention" (CDC) ist eine Behörde des US-Gesundheitsministeriums. Es ist vor allem für Infektionskrankheiten zuständig und steht somit während der Covid-19-Pandemie in den USA im Fokus der Berichterstattung. Ausgerechnet diese seriöse US-Behörde gibt auf ihrer Webseite Ratschläge dazu, wie man eine Zombie-Apokalypse überlebt.

Diese Webseite mit dem Titel Zombie Preparedness ist aber keineswegs neu, sondern soll die US-Bürger bereits seit über einem Jahrzehnt auf den Ansturm von Zombies vorbereiten. Keinesfalls sagt das CDC also eine Zombie-Apokalypse konkret für das Jahr 2021 voraus - auch wenn die zunehmend komplizierter werdenden Corona-Regeln, die sich Bundesregierung und Länderchefs ausdenken, den Anschein erwecken, als seien sie den Gehirnen von Zombies entsprungen.

Dieser Überlebensratgeber ist sozusagen eine „augenzwinkernde Präsentation“, die zeigen soll, wie echte Katastrophen- und Notfallvorbereitungstipps für ein Land aussehen könnten, das von der Serie „ The Walking Dead “ besessen war. So umschreibt das sinngemäß die Nachrichtenseite Cnet. Wichtigster Einzelpunkt des Zombie-Ratgebers ist ein Weblog , dessen letzter Eintrag allerdings vom 16. Mai 2011 stammt.

Das von der CDC bereitgestellte Material beinhaltet sogar einen Leitfaden für Erzieher. Dort lernt man unter anderem, wie man ein Notfallset mit haltbarer Nahrung, Wasser, Taschenlampe und einem Erste-Hilfe-Paket zusammenstellt. Wer dagegen mehr Lust auf gruselige Unterhaltung hat, kann sich auf der Regierungsseite einen englischsprachigen Zombie-Comic online durchlesen oder als PDF herunterladen. Ein Zombie-Poster können Sie sich ebenfalls herunterladen. Das Foto zu dieser Meldung stammt aus dem Poster.