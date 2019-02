Zenmate VPN: Nur 2,05 Euro/Monat

Ina Reiter

Unschlagbar günstig: Mit dem VPN von Zenmate sind Sie sicher im Web unterwegs und sparen jetzt 83 Prozent im 2-Jahresabo.

Vergrößern Der VPN-Anbieter lockt mit einer geringen monatlichen Rate von 2,05 Euro © Zenmate

Bei Zenmate erhalten Sie derzeit das absolut günstigste Angebot für VPN-Software. Wenn Sie ein Zwei-Jahrespaket abschließen, zahlen Sie nur 2,05 Euro monatlich. Damit übertrifft der Anbieter Zenmate die ebenso guten Angebote von Cyberghost, NordVPN oder Kaspersky.

Wie bei fast allen anderen bekannten VPN-Anbietern gibt es auch bei Zenmate eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie, sollte die Software nicht zufriedenstellend sein. Sie können also das günstigste Paket, das 2-Jahresabo, erstmal einen Monat lang testen. Der Gesamtpreis für die 2 Jahre liegt dann bei 49,20 Euro.



Falls Sie nur einen Monat buchen möchten, kostet Sie das einmalig 11,99 Euro und für ein Jahr zahlen Sie 3,99 pro Monat (der Gesamtpreis für das 1-Jahrespaket liegt bei 47,88 Euro). Demgegenüber lohnt sich der Abschluss eines 2-Jahresabos allemal, da dieses nur um 1,32 Euro teurer ist als das 1-Jahresabo.



Doch was taugt der in Deutschland noch relativ unbekannte VPN-Dienst?

In unserem aktuellen VPN-Vergleichstest schneidet Zenmate durchaus gut ab. Der Anbieter mit Firmensitz in Deutschland bietet unter anderem eine kostenlose Testversion für 7 Tage. Der VPN schützt bis zu fünf Geräte in einem. Zenmate VPN läuft mit Windows, Mac, Android und iOS. Es besteht Zugriff auf über 2.200 Server in mehr als 30 Ländern weltweit. Versprochen wird optimale Sicherheit durch eine 100%-No-Log-Garantie. Die Beschreibung und Anleitung ist auf deutsch oder wahlweise auf englisch verfügbar.



Hier geht es zum Angebot Zenmate VPN für 2,05 Euro



